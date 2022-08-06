Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так ось внаслідок карколомних подій в 2022-2023 роках ціна оренди квартири зросла з цифр в 4000...5000 лір до 20 000 та навіть 40 000 лір. Будь-яка нора/непотріб почала здаватися я оренду за небаченою раніше ціною в 13 000 лір (як розказували мені "чорні рієлтори": "Самим гидко було так здавати", та ще так говорили: "Мені досі соромно за те, що я сьогодні здала в оренду".
Вот я не понимаю, кому они сдают по завышенным ценам? Украинцы выезжают. Мне это напоминает раньше Крым в сезон, когда каждая нора сдавалась приезжим.
ЛАД написав:"«Общественный договор полностью разорван»: жилищный кризис в Ирландии Рост арендной платы привел к тому, что многие люди стали с трудом позволить себе жилье в Дублине, а также создал разрыв между поколениями. Две трети молодых людей в городе живут со своими родителями."
Запросив експертну думку мого колишнього підлеглого, який живе в Ірландії десь 10 років та є вже громадянином Ірландії. Ось його думка про те, чи дійсно смарагд виявився зіпсованим...
Для справки: сам мій респондент купив собі в кредит таунхауз років 5-6 тому - перший внесок був 27000 євро - від проданої панельки в обласному центрі. Загальна ціна була 97 000 євро. Рік тому мені говорив, що сусід продає точно такий таунхауз за 350 000... Не став я йому розказувати, що тут фахівці з іпотеки з Фінансового форуму України так не люблять ту іпотеку. так не люблять... Хоч і не мали ніколи іі в житті, і не бачили, але так не люблять, так не люблять...
Інвестори в нерухомість не читають історію Ірландії
Історія з карколомним зростанням цін в Ірландії показує дві речі: а) пихаті мешканці села на схід від Києва думали, що "вхопили Бога за бороду" та для щасливого безхмарного гарного життя достатньо мати 3 квартири під здачу бідним орендарям в Києві, а від всіх негараздів їх врятує цегляний паркан навколо хати... б) гроші - з чого б вони не були зроблені - за версією Воланда - з паперу, тканини або зі шкіри - знецінюються катастрофічними темпами...
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість цієї країни. Ці дані не відображають те, про що я писав раніше, та що викликало буквально шок в керівництві Туреччини: іноземці за 2023 рік викупили карколомну кількість земельних ділянок: ланів, виноградників та пасовиська. Все це було зроблено для отримання громадянства Туреччини в прискоренному режимі. Цій діяльності було покладено край Рішенням Уряду в листопаді 2023 року.
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості країни. У 2023 році по всій Туреччині було продано 1 мільйон 225 тисяч 926 квартир та будинків.
В цілому продажі житла в 2023 році впали на 17,5% порівняно з попереднім роком. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 198 739 продажів квартир та будинків і часткою в 16,2%. Згідно з цифрами продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 114 432 продажами будинків і 9,3% часткою, та Ізмір з 65 465 продажами будинків і 5,3% часткою. Піктограма краще відображає ситуацію. У грудні 2023 по всій Туреччині було продано 138 577 будинків/квартир. І тут ситуація дуже цікава: в грудні 2023 суттєве зростання продажів у порівняні з попередніми місяцями року 2023. Це те, про що я писав: дії Уряду почали призводити до його мети: ціни на нарухомість почали падати - і загальне падіння цін вже мабуть на 1/3 - ось і зростання кількості продажів. Yes! Ще цікаво: продажі іпотечного житла в 2023 році знизилися на 36,6% порівняно з попереднім роком, досягнувши 177 748 квартир. ТОБТО КУПУЮТЬ ЗА ГОТІВКУ!!!!.
2. Продажі житла іноземцям. Ситуація за грудень 2023: продажі будинків іноземцям у грудні 2023 року знизилися на 67,7% порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 2 064 квартир/будинків. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в грудні склала 1,5% (раніше були "піки" навіть в 4,5% (!)). За весь 2023 рік: продажі квартир/будинків іноземцям знизилися на 48,1% порівняно з попереднім роком і досягли 35 005 квартир/будинків. У 2023 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,9%. ...Анталія - хто б міг подумати (хі-хі) - посіла перше місце з продажу житла іноземцям у 2023 році - іноземці купили 12 702 одиниць житла. За Анталією йдуть Стамбул з 11 229 продажів квартир/будинків і Мерсін з 3 016 продажів квартир/будинків. Рекомендую звернути увагу на стале зростання інвестицій в період з 2017 по 2022 рік - я весь час говорив саме про таку тенденцію: ОСЬ КУДИ ЙШЛИ ГРОШІ ІНВЕСТОРІВ. Звісно тих, хто НЕ слухав горе-хВахівців з Фінансового форуму України. У грудні іноземцям було продано 2 064 квартири/будинки. Продажі квартир/будинків іноземцям у грудні 2023 року знизилися на 67,7% порівняно з тим же місяцем попереднього року. Чудес не буває: іноземці - люди мудрі: або самі думають головОМ, а не ногОМ, або читають цей форум, де я писав, що купувати варто буде не раніше березня року 2024.
3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством. Перед цим скажу, що традиційно - рік у рік - перші три місця займали сусіди Туреччини - Іран та Ірак. Місця 3-4 ділили між собою прагматичні німці та бгататі росіянці. Посередині ТОР-20 ЗАВЖДИ були українці, американці та англійці. Родзинки інколи додавали канадці, шведи, голландці та інколи - ізраїльтяни. В 2023 місця 3-4 міцно зайняли українці (з тих, що НЕ слухали горе-хВахівців з Фінансового форуму України). Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: я спілкувався з багатьма - досить пристойні люди - та прийшов до висновку, що вони активно ховають нахом"ячене в Казахстані саме в Туреччину. Не міг випитувати все, але здалося, що це - когорта чиновників, які вдало крадуть гроші у пана Касима Токаєва. Ну, все як завжди і як усюди: "Тихими є казахські степи, але гроші треба переховати в Туреччині..." Стабільні місця Азербайджану - братерського до Туреччини народу та країни. Не дивно. Туреччина має гарного надійного сусіда. В цьому Україні звісно не повезло... Президент Азербайджану навіть купив собі та жінці електромобіль турецького виробництва - номер 3 та 4 з конвеєру... Номер 1 та 2 - це закупи президента Туреччини та його жінки... Новинкою грудня і всього року був Катар. Ну ось результат за весь 2023 рік та - праворуч - за грудень 2023 року.
Вдалих інвестицій. Часи важкі і непередбачувані: хто б міг подумати, що інвестори кинуться ховати гроші саме в Ірландії...