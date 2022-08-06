Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:18

1. Загальна ситуація на ринку нерухомості країни.

в грудні 2023 суттєве зростання продажів у порівняні з попередніми місяцями року

іпотечного житла

2. Продажі житла іноземцям.

Анталія - хто б міг подумати (хі-хі) - посіла перше місце з продажу житла іноземцям у 2023 році - іноземці купили 12 702 одиниць житла.

Звісно тих, хто НЕ слухав горе-хВахівців з Фінансового форуму України.

3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством.

українці,

Історія з карколомним зростанням цін в Ірландії показує дві речі:а) пихаті мешканці села на схід від Києва думали, що "вхопили Бога за бороду" та для щасливого безхмарного гарного життя достатньо мати 3 квартири під здачу бідним орендарям в Києві, а від всіх негараздів їх врятує цегляний паркан навколо хати...б) гроші - з чого б вони не були зроблені - за версією Воланда - з паперу, тканини або зі шкіри - знецінюються катастрофічними темпами...Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість цієї країни.Ці дані не відображають те, про що я писав раніше, та що викликало буквально шок в керівництві Туреччини: іноземці за 2023 рік викупили карколомну кількість земельних ділянок: ланів, виноградників та пасовиська. Все це було зроблено для отримання громадянства Туреччини в прискоренному режимі. Цій діяльності було покладено край Рішенням Уряду в листопаді 2023 року.У 2023 році по всій Туреччині було продано 1 мільйон 225 тисяч 926 квартир та будинків.В цілому продажі житла в 2023 році впали на 17,5% порівняно з попереднім роком. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 198 739 продажів квартир та будинків і часткою в 16,2%. Згідно з цифрами продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 114 432 продажами будинків і 9,3% часткою, та Ізмір з 65 465 продажами будинків і 5,3% часткою.Піктограма краще відображає ситуацію.У грудні 2023 по всій Туреччині було продано 138 577 будинків/квартир.І тут ситуація дуже цікава:2023.Це те, про що я писав: дії Уряду почали призводити до його мети: ціни на нарухомість почали падати - і загальне падіння цін вже мабуть на 1/3 - ось і зростання кількості продажів. Yes!Ще цікаво: продажів 2023 році знизилися на 36,6% порівняно з попереднім роком, досягнувши 177 748 квартир. ТОБТО КУПУЮТЬ ЗА ГОТІВКУ!!!!.Ситуація за грудень 2023: продажі будинків іноземцям у грудні 2023 року знизилися на 67,7% порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 2 064 квартир/будинків. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в грудні склала 1,5% (раніше були "піки" навіть в 4,5% (!)).За весь 2023 рік: продажі квартир/будинків іноземцям знизилися на 48,1% порівняно з попереднім роком і досягли 35 005 квартир/будинків. У 2023 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,9%....За Анталією йдуть Стамбул з 11 229 продажів квартир/будинків і Мерсін з 3 016 продажів квартир/будинків.Рекомендую звернути увагу на стале зростання інвестицій в період з 2017 по 2022 рік - я весь час говорив саме про таку тенденцію: ОСЬ КУДИ ЙШЛИ ГРОШІ ІНВЕСТОРІВ.У грудні іноземцям було продано 2 064 квартири/будинки.Продажі квартир/будинків іноземцям у грудні 2023 року знизилися на 67,7% порівняно з тим же місяцем попереднього року. Чудес не буває: іноземці - люди мудрі: або самі думають головОМ, а не ногОМ, або читають цей форум, де я писав, що купувати варто буде не раніше березня року 2024.Перед цим скажу, що традиційно - рік у рік - перші три місця займали сусіди Туреччини - Іран та Ірак. Місця 3-4 ділили між собою прагматичні німці та бгататі росіянці. Посередині ТОР-20 ЗАВЖДИ булиамериканці та англійці. Родзинки інколи додавали канадці, шведи, голландці та інколи - ізраїльтяни.В 2023 місця 3-4 міцно зайняли українці (з тих, що НЕ слухали горе-хВахівців з Фінансового форуму України).Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: я спілкувався з багатьма - досить пристойні люди - та прийшов до висновку, що вони активно ховають нахом"ячене в Казахстані саме в Туреччину. Не міг випитувати все, але здалося, що це - когорта чиновників, які вдало крадуть гроші у пана Касима Токаєва. Ну, все як завжди і як усюди: "Тихими є казахські степи, але гроші треба переховати в Туреччині..."Стабільні місця Азербайджану - братерського до Туреччини народу та країни. Не дивно.Туреччина має гарного надійного сусіда. В цьому Україні звісно не повезло...Президент Азербайджану навіть купив собі та жінці електромобіль турецького виробництва - номер 3 та 4 з конвеєру... Номер 1 та 2 - це закупи президента Туреччини та його жінки...Новинкою грудня і всього року був Катар.Ну ось результат за весь 2023 рік та - праворуч - за грудень 2023 року.Часи важкі і непередбачувані: хто б міг подумати, що інвестори кинуться ховати гроші саме в Ірландії...