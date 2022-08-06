Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так ось внаслідок карколомних подій в 2022-2023 роках ціна оренди квартири зросла з цифр в 4000...5000 лір до 20 000 та навіть 40 000 лір. Будь-яка нора/непотріб почала здаватися я оренду за небаченою раніше ціною в 13 000 лір (як розказували мені "чорні рієлтори": "Самим гидко було так здавати", та ще так говорили: "Мені досі соромно за те, що я сьогодні здала в оренду".
Вот я не понимаю, кому они сдают по завышенным ценам? Украинцы выезжают. Мне это напоминает раньше Крым в сезон, когда каждая нора сдавалась приезжим.
ЛАД написав:"«Общественный договор полностью разорван»: жилищный кризис в Ирландии Рост арендной платы привел к тому, что многие люди стали с трудом позволить себе жилье в Дублине, а также создал разрыв между поколениями. Две трети молодых людей в городе живут со своими родителями."
Запросив експертну думку мого колишнього підлеглого, який живе в Ірландії десь 10 років та є вже громадянином Ірландії. Ось його думка про те, чи дійсно смарагд виявився зіпсованим...
Для справки: сам мій респондент купив собі в кредит таунхауз років 5-6 тому - перший внесок був 27000 євро - від проданої панельки в обласному центрі. Загальна ціна була 97 000 євро. Рік тому мені говорив, що сусід продає точно такий таунхауз за 350 000... Не став я йому розказувати, що тут фахівці з іпотеки з Фінансового форуму України так не люблять ту іпотеку. так не люблять... Хоч і не мали ніколи іі в житті, і не бачили, але так не люблять, так не люблять...
Інвестори в нерухомість не читають історію Ірландії
Історія з карколомним зростанням цін в Ірландії показує дві речі: а) пихаті мешканці села на схід від Києва думали, що "вхопили Бога за бороду" та для щасливого безхмарного гарного життя достатньо мати 3 квартири під здачу бідним орендарям в Києві, а від всіх негараздів їх врятує цегляний паркан навколо хати... б) гроші - з чого б вони не були зроблені - за версією Воланда - з паперу, тканини або зі шкіри - знецінюються катастрофічними темпами...
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції іноземців в нерухомість цієї країни. Ці дані не відображають те, про що я писав раніше, та що викликало буквально шок в керівництві Туреччини: іноземці за 2023 рік викупили карколомну кількість земельних ділянок: ланів, виноградників та пасовиська. Все це було зроблено для отримання громадянства Туреччини в прискоренному режимі. Цій діяльності було покладено край Рішенням Уряду в листопаді 2023 року.
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості країни. У 2023 році по всій Туреччині було продано 1 мільйон 225 тисяч 926 квартир та будинків.
В цілому продажі житла в 2023 році впали на 17,5% порівняно з попереднім роком. Стамбул мав найвищу частку продажів житла з 198 739 продажів квартир та будинків і часткою в 16,2%. Згідно з цифрами продажів, за Стамбулом йдуть Анкара з 114 432 продажами будинків і 9,3% часткою, та Ізмір з 65 465 продажами будинків і 5,3% часткою. Піктограма краще відображає ситуацію. У грудні 2023 по всій Туреччині було продано 138 577 будинків/квартир. І тут ситуація дуже цікава: в грудні 2023 суттєве зростання продажів у порівняні з попередніми місяцями року 2023. Це те, про що я писав: дії Уряду почали призводити до його мети: ціни на нарухомість почали падати - і загальне падіння цін вже мабуть на 1/3 - ось і зростання кількості продажів. Yes! Ще цікаво: продажі іпотечного житла в 2023 році знизилися на 36,6% порівняно з попереднім роком, досягнувши 177 748 квартир. ТОБТО КУПУЮТЬ ЗА ГОТІВКУ!!!!.
2. Продажі житла іноземцям. Ситуація за грудень 2023: продажі будинків іноземцям у грудні 2023 року знизилися на 67,7% порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 2 064 квартир/будинків. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в грудні склала 1,5% (раніше були "піки" навіть в 4,5% (!)). За весь 2023 рік: продажі квартир/будинків іноземцям знизилися на 48,1% порівняно з попереднім роком і досягли 35 005 квартир/будинків. У 2023 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,9%. ...Анталія - хто б міг подумати (хі-хі) - посіла перше місце з продажу житла іноземцям у 2023 році - іноземці купили 12 702 одиниць житла. За Анталією йдуть Стамбул з 11 229 продажів квартир/будинків і Мерсін з 3 016 продажів квартир/будинків. Рекомендую звернути увагу на стале зростання інвестицій в період з 2017 по 2022 рік - я весь час говорив саме про таку тенденцію: ОСЬ КУДИ ЙШЛИ ГРОШІ ІНВЕСТОРІВ. Звісно тих, хто НЕ слухав горе-хВахівців з Фінансового форуму України. У грудні іноземцям було продано 2 064 квартири/будинки. Продажі квартир/будинків іноземцям у грудні 2023 року знизилися на 67,7% порівняно з тим же місяцем попереднього року. Чудес не буває: іноземці - люди мудрі: або самі думають головОМ, а не ногОМ, або читають цей форум, де я писав, що купувати варто буде не раніше березня року 2024.
3. Розподіл іноземних інвесторів за громадянством. Перед цим скажу, що традиційно - рік у рік - перші три місця займали сусіди Туреччини - Іран та Ірак. Місця 3-4 ділили між собою прагматичні німці та бгататі росіянці. Посередині ТОР-20 ЗАВЖДИ були українці, американці та англійці. Родзинки інколи додавали канадці, шведи, голландці та інколи - ізраїльтяни. В 2023 місця 3-4 міцно зайняли українці (з тих, що НЕ слухали горе-хВахівців з Фінансового форуму України). Нехай вас не дивують громадяни Казахстану: я спілкувався з багатьма - досить пристойні люди - та прийшов до висновку, що вони активно ховають нахом"ячене в Казахстані саме в Туреччину. Не міг випитувати все, але здалося, що це - когорта чиновників, які вдало крадуть гроші у пана Касима Токаєва. Ну, все як завжди і як усюди: "Тихими є казахські степи, але гроші треба переховати в Туреччині..." Стабільні місця Азербайджану - братерського до Туреччини народу та країни. Не дивно. Туреччина має гарного надійного сусіда. В цьому Україні звісно не повезло... Президент Азербайджану навіть купив собі та жінці електромобіль турецького виробництва - номер 3 та 4 з конвеєру... Номер 1 та 2 - це закупи президента Туреччини та його жінки... Новинкою грудня і всього року був Катар. Ну ось результат за весь 2023 рік та - праворуч - за грудень 2023 року.
Вдалих інвестицій. Часи важкі і непередбачувані: хто б міг подумати, що інвестори кинуться ховати гроші саме в Ірландії...
Посилання на «недоразумение» за ціною в 1/2 мільярда доларів дав наш українець, який має нерухомість в Ірландії. Я думаю, що він знає, про що говорить - в тому смислі - що той досить скромний варіант нерухомості не повинен теоретично вартувати так дорого - але вартує. Сам він купував не в Дубліні, а ближче до місця роботи і гадаю він дуже радіє таки цінам. Я на цій гілці наводив точку арифметику його вкладень: - продаж 2-к квартири в спальному районі одного міста в Україні за 25 000€. Чесне слово: я довго та наполегливо умовляв це зробити. Справа в тому, що він вклав зароблені в Ірландії гроші як «запасний аеродром». Коли він після 5-ти років життя отримав громадянство Ірландії, приїхав до батьків, зустрів однокласницю та запропонував їй руку, громадянство Ірландії та ще щось - той аеродром втратив сенс. Він продав за 25000€, далі мене трохи не послухав - 25000€ вивіз нелегально (а я радив задекларувати та не ризикувати) та вклав як перший внесок в квартиру-Таунхаус, яка на той час мала ринкову ціну здається в 97 000€. - я десь пару місяців тому давав дуже докладно інформацію про подальші події, відсоткові ставки за кредитом (зараз почав платити чи на 9€, чи на 19€ в місяць більше). - головною родзинкою було фото з сайту оголошень - його сусід виставив на продаж таке саме але вже за 330 000€. Ось так.
Не сказал бы, что цена прям вообще космос. Краковские ипеня скоро догонят Дублин по ценам. З/п, правда, пока еще отстают.
Подивимось, як "доженуть" без роздачі шарових 150-200 кує кожному другому пересічному. Тим часом щось курс долара хоче прорватися до гори + політична криза, щось не добре насувається...
Ви по різні сторони барикади) Гастарбайтер вже купив, чи то мені примарилось?) Якщо так, то тепер просто мусить топити за дорожай. Без безпечного кредиту ті краківські іпеня нікому ( принаймні мені точно) не вперлись при поточному рівні цін.