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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:20

  gonchik74 написав:Ви по різні сторони барикади) Гастарбайтер вже купив, чи то мені примарилось?) Якщо так, то тепер просто мусить топити за дорожай. Без безпечного кредиту ті краківські іпеня нікому ( принаймні мені точно) не вперлись при поточному рівні цін.

Ще в процесі купівлі. Але жодної зацікавленості ані в дорожаї, ані в дешевії немає.
Якщо вже обрав місто для життя, то будеш купувати і за поточними цінами - аби грошей вистачило.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 836837838839
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