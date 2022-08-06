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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:20

  gonchik74 написав:Ви по різні сторони барикади) Гастарбайтер вже купив, чи то мені примарилось?) Якщо так, то тепер просто мусить топити за дорожай. Без безпечного кредиту ті краківські іпеня нікому ( принаймні мені точно) не вперлись при поточному рівні цін.

Ще в процесі купівлі. Але жодної зацікавленості ані в дорожаї, ані в дешевії немає.
Якщо вже обрав місто для життя, то будеш купувати і за поточними цінами - аби грошей вистачило.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:22

  gonchik74 написав:Гастарбайтер вже купив, чи то мені примарилось?) Якщо так, то тепер просто мусить топити за дорожай. Без безпечного кредиту ті краківські іпеня нікому ( принаймні мені точно) не вперлись при поточному рівні цін.


Хм... аж дивно: тільки зранку спілкуівався з нашою людиною, як живе вже другий рік у Польщі.
Дуже цікава розмова саме на цю тему...

Не скажу, щоби мій респондент мав якісь великі досягнення в інвестиціях, але правди ніде діти: має дві квартири за кордоном (не в Польщі, і не в Україні). А сам мешкає з двома дітьми у Вроцлаві...
Трохи - а можливо і не трохи - прогавив, бо не послухався основний слоган інвестора в нерухомість:
"В недвжимости - как и в сексе - все нужно делать вовремя и быстро!"
Гадаю неслухняність йому обійдеться десь в 50 000 доларів втарченої/неотриманої вигоди...
Ну то таке... Чужі гроші... Нехай...

Так ось:
Зараз другий рік вже живе у Вроцлаві, орендує квартиру за 900 доларів.
Не лайтеся, єдине що отримує від славетної Rzeczpospolita Polska - то матеріальна допомога на двох дітей - там якісь копійки - десь по 100 гидомирно-зелених долярів на дитину та ще медичне обслуговування безкоштовне... Самі знаєте, ціни в Польщі зараз вищі за ціни в Німеччині...
Але на пиво вистачає. Правда, не вживав моє улюблене Zywiec - все його тягне то на темне якесь, то на нефільтроване. Я буду в Польщі в найближчий тиждень - то трохи його навчу "свободу любити"...

Так ось, саме цікаве про нерухомість: він зараз мешкає в 3-к квартирі площею аж 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.
Повторю: 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.
Будинку орієнтовно 10 років.
Ринкова ціна такої квартири станом на суботу 21 січня 2024 - 800 000 злотих або десь 200 000 доларів США.

Тут ліричний відступ - наші лендлорди завжди рахують прибутковість і суму чужих грошей.
Порахуємо:
200 000 - 100%
12х900 - х%
х=12х900х100/200000=5,4% річних по долару. Хм... Лендлорди - ніщеброди.
Наші люди - поважні лендлорди, яких на форумі десятки - звикли дерти з наших людей так, щоби було не менше 10%...
А ці - польські - просто жебраки... Не вміють колотити бабло і бабулєти...

Звісно, віддавати щомісяця 900 доларів прихованих від податкової держави Украіина якось гидко та не корисно (він - класичинй "заробітчанин", визначення того в ці хвилини широко обговорюється на гілці "Еміграція, заробітчанство").

Ну ось почав він з калькулятором рахувати, можливо варто собі щось прикупити у Польщі...
Правда, площею НЕ 50 кв. м - а то не солідно: сам має дві великі квартири за кордоном (одна 2+1 але майже вдвічі більша, і ще 3+1), а сам заради польського "за дармо" пива живе як flyman... Ну тому вже пам"ятник - як сказано на іншій гілці - за такий спосіб життя викарбували - а НОРМАЛЬНІЙ людині то ж не підходить...

Так ось дивні слова сьогодні зранку мені сказав (цитата):
"Думав один час про іпотеку в Польше. А зараз дивлюсь на те що відбувається і думаю нащо купувати квартиру в країні де через три роки буде війна..."

(кінець цитати)
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