Додано: Нед 21 січ, 2024 14:22

gonchik74 написав: Гастарбайтер вже купив, чи то мені примарилось?) Якщо так, то тепер просто мусить топити за дорожай. Без безпечного кредиту ті краківські іпеня нікому ( принаймні мені точно) не вперлись при поточному рівні цін. Гастарбайтер вже купив, чи то мені примарилось?) Якщо так, то тепер просто мусить топити за дорожай. Без безпечного кредиту ті краківські іпеня нікому ( принаймні мені точно) не вперлись при поточному рівні цін.

Так ось, саме цікаве про нерухомість:

Хм... аж дивно: тільки зранку спілкуівався з нашою людиною, як живе вже другий рік у Польщі.Дуже цікава розмова саме на цю тему...Не скажу, щоби мій респондент мав якісь великі досягнення в інвестиціях, але правди ніде діти: має дві квартири за кордоном (не в Польщі, і не в Україні). А сам мешкає з двома дітьми у Вроцлаві...Трохи - а можливо і не трохи - прогавив, бо не послухався основний слоган інвестора в нерухомість:Гадаю неслухняність йому обійдеться десь в 50 000 доларів втарченої/неотриманої вигоди...Ну то таке... Чужі гроші... Нехай...Так ось:Зараз другий рік вже живе у Вроцлаві, орендує квартиру за 900 доларів.Не лайтеся, єдине що отримує від славетної Rzeczpospolita Polska - то матеріальна допомога на двох дітей - там якісь копійки - десь по 100 гидомирно-зелених долярів на дитину та ще медичне обслуговування безкоштовне... Самі знаєте, ціни в Польщі зараз вищі за ціни в Німеччині...Але на пиво вистачає. Правда, не вживав моє улюблене Zywiec - все його тягне то на темне якесь, то на нефільтроване. Я буду в Польщі в найближчий тиждень - то трохи його навчу "свободу любити"...він зараз мешкає в 3-к квартирі площею аж 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.Повторю: 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.Будинку орієнтовно 10 років.Ринкова ціна такої квартири станом на суботу 21 січня 2024 - 800 000 злотих або десь 200 000 доларів США.Тут ліричний відступ - наші лендлорди завжди рахують прибутковість і суму чужих грошей.Порахуємо:200 000 - 100%12х900 - х%х=12х900х100/200000=5,4% річних по долару. Хм... Лендлорди - ніщеброди.Наші люди - поважні лендлорди, яких на форумі десятки - звикли дерти з наших людей так, щоби було не менше 10%...А ці - польські - просто жебраки... Не вміють колотити бабло і бабулєти...Звісно, віддавати щомісяця 900 доларів прихованих від податкової держави Украіина якось гидко та не корисно (він - класичинй "заробітчанин", визначення того в ці хвилини широко обговорюється на гілці "Еміграція, заробітчанство").Ну ось почав він з калькулятором рахувати, можливо варто собі щось прикупити у Польщі...Правда, площею НЕ 50 кв. м - а то не солідно: сам має дві великі квартири за кордоном (одна 2+1 але майже вдвічі більша, і ще 3+1), а сам заради польського "за дармо" пива живе як.. Ну тому вже пам"ятник - як сказано на іншій гілці - за такий спосіб життя викарбували - а НОРМАЛЬНІЙ людині то ж не підходить...Так ось дивні слова сьогодні зранку мені сказав (цитата):"Думав один час про іпотеку в Польше. А зараз дивлюсь на те що відбувається і думаю нащо купувати квартиру в країні де через три роки буде війна..."(кінець цитати)