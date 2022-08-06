Ще в процесі купівлі. Але жодної зацікавленості ані в дорожаї, ані в дешевії немає.
Якщо вже обрав місто для життя, то будеш купувати і за поточними цінами - аби грошей вистачило.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:20
Ще в процесі купівлі. Але жодної зацікавленості ані в дорожаї, ані в дешевії немає.
Якщо вже обрав місто для життя, то будеш купувати і за поточними цінами - аби грошей вистачило.
Додано: Нед 21 січ, 2024 14:22
Хм... аж дивно: тільки зранку спілкуівався з нашою людиною, як живе вже другий рік у Польщі.
Дуже цікава розмова саме на цю тему...
Не скажу, щоби мій респондент мав якісь великі досягнення в інвестиціях, але правди ніде діти: має дві квартири за кордоном (не в Польщі, і не в Україні). А сам мешкає з двома дітьми у Вроцлаві...
Трохи - а можливо і не трохи - прогавив, бо не послухався основний слоган інвестора в нерухомість:
"В недвжимости - как и в сексе - все нужно делать вовремя и быстро!"
Гадаю неслухняність йому обійдеться десь в 50 000 доларів втарченої/неотриманої вигоди...
Ну то таке... Чужі гроші... Нехай...
Так ось:
Зараз другий рік вже живе у Вроцлаві, орендує квартиру за 900 доларів.
Не лайтеся, єдине що отримує від славетної Rzeczpospolita Polska - то матеріальна допомога на двох дітей - там якісь копійки - десь по 100 гидомирно-зелених долярів на дитину та ще медичне обслуговування безкоштовне... Самі знаєте, ціни в Польщі зараз вищі за ціни в Німеччині...
Але на пиво вистачає. Правда, не вживав моє улюблене Zywiec - все його тягне то на темне якесь, то на нефільтроване. Я буду в Польщі в найближчий тиждень - то трохи його навчу "свободу любити"...
Так ось, саме цікаве про нерухомість: він зараз мешкає в 3-к квартирі площею аж 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.
Повторю: 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.
Будинку орієнтовно 10 років.
Ринкова ціна такої квартири станом на суботу 21 січня 2024 - 800 000 злотих або десь 200 000 доларів США.
Тут ліричний відступ - наші лендлорди завжди рахують прибутковість і суму чужих грошей.
Порахуємо:
200 000 - 100%
12х900 - х%
х=12х900х100/200000=5,4% річних по долару. Хм... Лендлорди - ніщеброди.
Наші люди - поважні лендлорди, яких на форумі десятки - звикли дерти з наших людей так, щоби було не менше 10%...
А ці - польські - просто жебраки... Не вміють колотити бабло і бабулєти...
Звісно, віддавати щомісяця 900 доларів прихованих від податкової держави Украіина якось гидко та не корисно (він - класичинй "заробітчанин", визначення того в ці хвилини широко обговорюється на гілці "Еміграція, заробітчанство").
Ну ось почав він з калькулятором рахувати, можливо варто собі щось прикупити у Польщі...
Правда, площею НЕ 50 кв. м - а то не солідно: сам має дві великі квартири за кордоном (одна 2+1 але майже вдвічі більша, і ще 3+1), а сам заради польського "за дармо" пива живе як flyman... Ну тому вже пам"ятник - як сказано на іншій гілці - за такий спосіб життя викарбували - а НОРМАЛЬНІЙ людині то ж не підходить...
Так ось дивні слова сьогодні зранку мені сказав (цитата):
"Думав один час про іпотеку в Польше. А зараз дивлюсь на те що відбувається і думаю нащо купувати квартиру в країні де через три роки буде війна..."
(кінець цитати)
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Насправді зараз оренда навіть впала, а квартири виросли в 30%, тому дохідність набагато менша за 5%. Ще врахуйте податок, амортизіції, простої, хімчистки і вигорання модних МОПів в жовтий колір з часом.
Ну фіг його знає, Польща сильно озброюється, але наприклад в Турції війна вже років 10 йде (Сирійська частина, Курдістан, заморожений конфлікт з Кіпром ітд), і нічого, роблять х2 чи х3 на нерухомості...
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:02
В Туреччині ніякої війни немає з 1923 року.
У Туреччини вистачило розуму не увійти ніяким чином в Другу Світову війну.
Те що є - військові операції на території Сирії (Туреччина намагається повернути в Сирію сирійських же біженців - тобто мова не про те, щоби відвоювати чужі землі).
Ні на яких Кіпрах Туреччина не проводить військових операцій. Там немає замороженого конфлікту. Там є інше: невизнана іншими країнами Турецька республіка Північного Кіпру, яка зʼявилася в результаті дуже складних історичних процесів (тоді - багато років тому - навіть СРСР намагався всунути свого довгого носика) - так вона тихо та мирно існує з третьої чверті ХХ сторіччя і нікого ніяк не чіпає.
Проблема Курдістану зовсім інша: в ХХ сторіччі провідні країни світу оголосили про створення на частині територій Сирії, Туреччини, Ірану та Іраку окремої незалежної держави. Рівно через рік цю ідею «забули», тому що Велика Британія допетрала, що існування такої держави буде загрожувати нафто/ та газогонам. Але мешканці тих регіонів сказали, що «Обіцянка - НЕ цяцянка» і продовжували наполягати на утворені держави Курдістан.
Тут наука для України: в Туреччині лідерів курдів рахують за сепаратистів та реально ретельно борються з ними де б вони не були.
Ось так треба було боротися і Україні, а то довели справу до абсурду: по дорозі з Севастополя на Ялту висіли тільки прапори СРСР або РФ.
А біля музейного комплексу «35 Батарея» в Севастополі були прапори СРСР та РФ, і не було прапора України. То все було не дарма, бо організатор того музею потім якраз і став @Народним губернатором Севастополя@.
Всі знають, чим це закінчилося.
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