Ще в процесі купівлі. Але жодної зацікавленості ані в дорожаї, ані в дешевії немає.
Якщо вже обрав місто для життя, то будеш купувати і за поточними цінами - аби грошей вистачило.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 20:20
Ще в процесі купівлі. Але жодної зацікавленості ані в дорожаї, ані в дешевії немає.
Якщо вже обрав місто для життя, то будеш купувати і за поточними цінами - аби грошей вистачило.
Додано: Нед 21 січ, 2024 14:22
Хм... аж дивно: тільки зранку спілкуівався з нашою людиною, як живе вже другий рік у Польщі.
Дуже цікава розмова саме на цю тему...
Не скажу, щоби мій респондент мав якісь великі досягнення в інвестиціях, але правди ніде діти: має дві квартири за кордоном (не в Польщі, і не в Україні). А сам мешкає з двома дітьми у Вроцлаві...
Трохи - а можливо і не трохи - прогавив, бо не послухався основний слоган інвестора в нерухомість:
"В недвжимости - как и в сексе - все нужно делать вовремя и быстро!"
Гадаю неслухняність йому обійдеться десь в 50 000 доларів втарченої/неотриманої вигоди...
Ну то таке... Чужі гроші... Нехай...
Так ось:
Зараз другий рік вже живе у Вроцлаві, орендує квартиру за 900 доларів.
Не лайтеся, єдине що отримує від славетної Rzeczpospolita Polska - то матеріальна допомога на двох дітей - там якісь копійки - десь по 100 гидомирно-зелених долярів на дитину та ще медичне обслуговування безкоштовне... Самі знаєте, ціни в Польщі зараз вищі за ціни в Німеччині...
Але на пиво вистачає. Правда, не вживав моє улюблене Zywiec - все його тягне то на темне якесь, то на нефільтроване. Я буду в Польщі в найближчий тиждень - то трохи його навчу "свободу любити"...
Так ось, саме цікаве про нерухомість: він зараз мешкає в 3-к квартирі площею аж 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.
Повторю: 50 (П"ятдесят, Карле!) кв. м.
Будинку орієнтовно 10 років.
Ринкова ціна такої квартири станом на суботу 21 січня 2024 - 800 000 злотих або десь 200 000 доларів США.
Тут ліричний відступ - наші лендлорди завжди рахують прибутковість і суму чужих грошей.
Порахуємо:
200 000 - 100%
12х900 - х%
х=12х900х100/200000=5,4% річних по долару. Хм... Лендлорди - ніщеброди.
Наші люди - поважні лендлорди, яких на форумі десятки - звикли дерти з наших людей так, щоби було не менше 10%...
А ці - польські - просто жебраки... Не вміють колотити бабло і бабулєти...
Звісно, віддавати щомісяця 900 доларів прихованих від податкової держави Украіина якось гидко та не корисно (він - класичинй "заробітчанин", визначення того в ці хвилини широко обговорюється на гілці "Еміграція, заробітчанство").
Ну ось почав він з калькулятором рахувати, можливо варто собі щось прикупити у Польщі...
Правда, площею НЕ 50 кв. м - а то не солідно: сам має дві великі квартири за кордоном (одна 2+1 але майже вдвічі більша, і ще 3+1), а сам заради польського "за дармо" пива живе як flyman... Ну тому вже пам"ятник - як сказано на іншій гілці - за такий спосіб життя викарбували - а НОРМАЛЬНІЙ людині то ж не підходить...
Так ось дивні слова сьогодні зранку мені сказав (цитата):
"Думав один час про іпотеку в Польше. А зараз дивлюсь на те що відбувається і думаю нащо купувати квартиру в країні де через три роки буде війна..."
(кінець цитати)
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Насправді зараз оренда навіть впала, а квартири виросли в 30%, тому дохідність набагато менша за 5%. Ще врахуйте податок, амортизіції, простої, хімчистки і вигорання модних МОПів в жовтий колір з часом.
Ну фіг його знає, Польща сильно озброюється, але наприклад в Турції війна вже років 10 йде (Сирійська частина, Курдістан, заморожений конфлікт з Кіпром ітд), і нічого, роблять х2 чи х3 на нерухомості...
Додано: Нед 21 січ, 2024 20:02
В Туреччині ніякої війни немає з 1923 року.
У Туреччини вистачило розуму не увійти ніяким чином в Другу Світову війну.
Те що є - військові операції на території Сирії (Туреччина намагається повернути в Сирію сирійських же біженців - тобто мова не про те, щоби відвоювати чужі землі).
Ні на яких Кіпрах Туреччина не проводить військових операцій. Там немає замороженого конфлікту. Там є інше: невизнана іншими країнами Турецька республіка Північного Кіпру, яка зʼявилася в результаті дуже складних історичних процесів (тоді - багато років тому - навіть СРСР намагався всунути свого довгого носика) - так вона тихо та мирно існує з третьої чверті ХХ сторіччя і нікого ніяк не чіпає.
Проблема Курдістану зовсім інша: в ХХ сторіччі провідні країни світу оголосили про створення на частині територій Сирії, Туреччини, Ірану та Іраку окремої незалежної держави. Рівно через рік цю ідею «забули», тому що Велика Британія допетрала, що існування такої держави буде загрожувати нафто/ та газогонам. Але мешканці тих регіонів сказали, що «Обіцянка - НЕ цяцянка» і продовжували наполягати на утворені держави Курдістан.
Тут наука для України: в Туреччині лідерів курдів рахують за сепаратистів та реально ретельно борються з ними де б вони не були.
Ось так треба було боротися і Україні, а то довели справу до абсурду: по дорозі з Севастополя на Ялту висіли тільки прапори СРСР або РФ.
А біля музейного комплексу «35 Батарея» в Севастополі були прапори СРСР та РФ, і не було прапора України. То все було не дарма, бо організатор того музею потім якраз і став @Народним губернатором Севастополя@.
Всі знають, чим це закінчилося.
Додано: Пон 22 січ, 2024 03:50
Можливо буде, можливо ні. Може через 3 роки, може через 10. Якби ще знати країну, в якій цієї війни не буде... Науру? Кірибаті?
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:26
Є німецька казка про дохтора Всезная.
Це його реінкарнація))))
"Колись давно жив на світі один бідний селянин. І прозивали його Рак. Якось він запріг пару волів, одвіз до міста хуру дров і продав одному лікареві за два таляри.
Скинув дрова на подвір’ї й зайшов до світлиці по гроші, а лікар якраз сидить обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п’є. І йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає, чи не можна б і йому лікарем зробитися.
– Чом ні! – відказав лікар.– Це не таке хитре діло.
– А що ж для цього потрібно? – спитав селянин.
– Насамперед купи букваря, що в ньому намальовано півника, тоді продай воза з волами й на ті гроші купи лікарське вбрання і все, що належить мати для лікарювання, а наостанку замов собі вивіску, щоб написали там: «Я лікар Всезнай» – і прибий її на воротях.
Селянин зробив усе так, як порадив йому лікар, і почав лікарювати. І трапилось так, що в одного багатого вельможного пана вкрали гроші. Йому сказали, що в такому й такому селі живе лікар Всезнай, то він, певне, і про вкрадені гроші знає, де вони.
Наказав пан запрягати коні, приїхав просто до селянина й питає, чи це він лікар Всезнай.
Селянин відповів, іцо це він і є. Пан сказав йому, щоб ішов за ним і знайшов украдені гроші.
– Гаразд, пане,– відповів той,– але нехай зі мною їде й моя жінка Грета.
Панові байдуже – хай їде й жінка. Посадив обох у карету, і поїхали. А як приїхали до пана, то там на них чекав уже накритий стіл, і пан запросив лікаря пообідати разом.
– Гаразд, – сказав селянин, – але жінка моя також нехай сідає. – І вони сіли їсти.
Коли перший слуга вніс смачну страву, селянин штовхнув жінку під бік і сказав:
– Грето, це перший.
Він хотів сказати, що це перший приніс їжу, а слуга подумав, що лікар хотів сказати: «Це перший злодій». Воно й справді було так, отож слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям, із якими разом украв гроші:
– Лікар усе знає, кепська справа, він сказав, що я був перший. Другий зовсім не хотів нести їжу, але мусив. Щойно він увійшов із таріллю, селянин знову штовх свою жінку й каже:
– Грето, це вже другий.
І цей слуга неабияк злякався та хутчій вийшов з кімнати.
І з третім вийшло те саме. Селянин знову сказав:
– Грето, це третій.
Четвертий уніс накриту покришкою миску.
Пан тоді обернувся до лікаря й мовить:
– Ану покажи тепер своє мистецтво і вгадай, що лежить в цій мисці. Звідкіль же сердешному було знати, що в тій накритій мисці? Він
подивився на миску і скрушно вигукнув:
– Ох, бідний Раче, попався нарешті!
А в мисці якраз і справді були раки.
Пан скрикнув у подиві:
– Ти ба! Та він же знає все! І де мої гроші, також знає!
Слугу взяв великий страх. Він моргнув лікареві, мовляв, вийди на хвилинку, і коли той вийшов, усі четверо слуг признались йому, що це вони вкрали гроші, й пообіцяли показати, де вони сховані, а його добре винагородять, тільки хай їх не виказує, бо вони тоді пропащі. І вони справді повели його туди, де були сховані гроші.
Лікар, радісінький, вернувся до пана, сів за стіл і сказав:
– Пане, тепер я хочу попитатися в своєї книги, де саме заховано гроші.
Тим часом п’ятий слуга заліз у піч, щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає. А той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника, і ніяк не може його знайти. Нарешті каже:
– Чого ще й ти ховаєшся, все одно вилізеш!
А слуга в печі подумав, що це про нього, з переляку вискочив і кричить:
– Він знає все!
Ну, тоді лікар показав панові, де його гроші, але не сказав, хто їх украв, отримав і від пана й від злодіїв чималу винагороду і прославився на весь край."
Додано: Пон 22 січ, 2024 14:04
Що майбутнє нам готує...
Спеціально для учасників форуму.
Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.
1. З наближенням виборів у США 2024 року інвестори оцінюють наслідки можливості переобрання Дональда Трампа. Переобрання Трампа може підвищити дохідність облігацій США, зміцнити долар і чинити тиск на валюти торгових партнерів.
2. Інвестори здаються набагато більш підготовленими, якщо Трампу, чия несподівана перемога на президентських виборах 2016 року шокувала фінансові ринки, вдасться досягти другої перемоги.
3. Хоча Трамп швидко просувається до номінації, опитування показують, що, на відміну від ситуації 2016 року, між Джо Байденом і Трампом аналітики прогнозують жорстку боротьбу.
4. Фінансисти прогнозують, що тарифні та податкові плани, які Трамп запровадить у разі його переобрання, можуть спричинити тиск на підвищення прибутковості облігацій. Також оцінюється, що за такого сценарію долар зміцниться і може виникнути тиск на валюти торгових партнерів.
(Ех, писав я пану Успіх на його питання, що робити з грошима "Ховати попід грушу готівкові гроші!" - а панове не вірили, писали йому: бетон,. бетон, бетон... все - в бетон! Більше бетону! Ну-ну...)
5. Цього разу ринки будуть більш підготовленими і аналітики не очікують коливань, подібних до 2016 року.
(примітка моя: А Ви підготовлені?)
6. Перемога Трампа може призвести до збільшення прибутковості, особливо довгострокових облігацій, утримуючи ФРС напоготові щодо можливого перегріву економіки.
7. Інвестори визнають, що вплив Трампа на торгівлю та геополітику є позитивним для долара, принаймні спочатку, з різних причин.
Гарних інвестицій!
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:54
Напевно правильно робиш. Багато фірм влітку повертають людей в офіси. Ринок вчергове вибухне.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:08
Це не інвестиція, це для життя на довгі-довгі роки. Тому, крім суто фінансової сторони, є ще емоційна та питання зручності життя у власній нерухомості. Навіть якщо ціни впадуть вдвічі, волосся на дупі рвати собі в розпачі не буду. Якщо виростуть вдвічі - теж якось пофіг буде.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:15
Дуже слушні міркування: підтримую.
По-перше, куплене для себе перестає якось оцінюватися - оцінка починає втрачати сенс, бо без житла людина не існує.
Оцінювання власного житла в грошах починає мати сенс виключно при суттєвій новій зміні місця проживання та можливими новими вкладеннями.
Яскравий приклад: мабуть, в році 2013 зустрів свого у минулому підлеглого і той похвалився, що нарешті заробив (торгував металочерепицею та її розкроєм для дахів) на свою власну 2-к квартиру. Клас! Зробив дорогий - за його словами (я не бачив) - ремонт - все обійшлося в 80 000$.
Мабуть квартира була непоганою, бо скоро народився другий синочок.
…А ще скоро ціна квартири дуже сильно просіла - і ті 80 000 навіть почали здаватися сильно завищеною ціною. Та ц ремонт почав здаватися якимось «не таким»… ви ж знаєте: в Україні головне то модні МОПи та щоби позолота йшла по по стелі та плінтусам…
Ще пройшов якись час - гримнув рік 2022 - він опинився в Херсоні на окупованій території - чорти принесли провідати невчасно батьків. З Херсона досить вдало виїхав на Крим, з Криму - на материкову росію - звідти здається через Прибалтику - на Німеччину. Зараз мешкає з двома хлопчиками в Німеччині.
І ви знаєте, якось він зовсім не згадує ті свої 80000$, і той ремонт, і ту двушку. Ну є та є…
А може вже і нема - треба подзвонити спитати, що він з нею зробив…
По-друге, у нинішній непередбачуваній та - відверто скажемо - дуже поганій ситуації мати житло в Європі - дуже правильно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|