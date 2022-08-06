akurt написав:

Дуже слушні міркування: підтримую.По-перше, куплене для себе перестає якось оцінюватися - оцінка починає втрачати сенс, бо без житла людина не існує.Оцінювання власного житла в грошах починає мати сенс виключно при суттєвій новій зміні місця проживання та можливими новими вкладеннями.Яскравий приклад: мабуть, в році 2013 зустрів свого у минулому підлеглого і той похвалився, що нарешті заробив (торгував металочерепицею та її розкроєм для дахів) на свою власну 2-к квартиру. Клас! Зробив дорогий - за його словами (я не бачив) - ремонт - все обійшлося в 80 000$.Мабуть квартира була непоганою, бо скоро народився другий синочок.…А ще скоро ціна квартири дуже сильно просіла - і ті 80 000 навіть почали здаватися сильно завищеною ціною. Та ц ремонт почав здаватися якимось «не таким»… ви ж знаєте: в Україні головне то модні МОПи та щоби позолота йшла по по стелі та плінтусам…Ще пройшов якись час - гримнув рік 2022 - він опинився в Херсоні на окупованій території - чорти принесли провідати невчасно батьків. З Херсона досить вдало виїхав на Крим, з Криму - на материкову росію - звідти здається через Прибалтику - на Німеччину. Зараз мешкає з двома хлопчиками в Німеччині.І ви знаєте, якось він зовсім не згадує ті свої 80000$, і той ремонт, і ту двушку. Ну є та є…А може вже і нема - треба подзвонити спитати, що він з нею зробив…По-друге, у нинішній непередбачуваній та - відверто скажемо - дуже поганій ситуації мати житло в Європі - дуже правильно.