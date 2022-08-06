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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:41

  akurt написав:Дуже слушні міркування: підтримую.
По-перше, куплене для себе перестає якось оцінюватися - оцінка починає втрачати сенс, бо без житла людина не існує.
Оцінювання власного житла в грошах починає мати сенс виключно при суттєвій новій зміні місця проживання та можливими новими вкладеннями.
Яскравий приклад: мабуть, в році 2013 зустрів свого у минулому підлеглого і той похвалився, що нарешті заробив (торгував металочерепицею та її розкроєм для дахів) на свою власну 2-к квартиру. Клас! Зробив дорогий - за його словами (я не бачив) - ремонт - все обійшлося в 80 000$.
Мабуть квартира була непоганою, бо скоро народився другий синочок.
…А ще скоро ціна квартири дуже сильно просіла - і ті 80 000 навіть почали здаватися сильно завищеною ціною. Та ц ремонт почав здаватися якимось «не таким»… ви ж знаєте: в Україні головне то модні МОПи та щоби позолота йшла по по стелі та плінтусам…
Ще пройшов якись час - гримнув рік 2022 - він опинився в Херсоні на окупованій території - чорти принесли провідати невчасно батьків. З Херсона досить вдало виїхав на Крим, з Криму - на материкову росію - звідти здається через Прибалтику - на Німеччину. Зараз мешкає з двома хлопчиками в Німеччині.
І ви знаєте, якось він зовсім не згадує ті свої 80000$, і той ремонт, і ту двушку. Ну є та є…
А може вже і нема - треба подзвонити спитати, що він з нею зробив…
По-друге, у нинішній непередбачуваній та - відверто скажемо - дуже поганій ситуації мати житло в Європі - дуже правильно.

Пан забув, що не всіх нині випускають?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Що майбутнє нам готує...

Спеціально для учасників форуму.
Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.

1. З наближенням виборів у США 2024 року інвестори оцінюють наслідки можливості переобрання Дональда Трампа. Переобрання Трампа може підвищити дохідність облігацій США, зміцнити долар і чинити тиск на валюти торгових партнерів.

2. Інвестори здаються набагато більш підготовленими, якщо Трампу, чия несподівана перемога на президентських виборах 2016 року шокувала фінансові ринки, вдасться досягти другої перемоги.

3. Хоча Трамп швидко просувається до номінації, опитування показують, що, на відміну від ситуації 2016 року, між Джо Байденом і Трампом аналітики прогнозують жорстку боротьбу.

4. Фінансисти прогнозують, що тарифні та податкові плани, які Трамп запровадить у разі його переобрання, можуть спричинити тиск на підвищення прибутковості облігацій. Також оцінюється, що за такого сценарію долар зміцниться і може виникнути тиск на валюти торгових партнерів.
(Ех, писав я пану Успіх на його питання, що робити з грошима "Ховати попід грушу готівкові гроші!" - а панове не вірили, писали йому: бетон,. бетон, бетон... все - в бетон! Більше бетону! Ну-ну...)

5. Цього разу ринки будуть більш підготовленими і аналітики не очікують коливань, подібних до 2016 року.

(примітка моя: А Ви підготовлені?)

6. Перемога Трампа може призвести до збільшення прибутковості, особливо довгострокових облігацій, утримуючи ФРС напоготові щодо можливого перегріву економіки.

7. Інвестори визнають, що вплив Трампа на торгівлю та геополітику є позитивним для долара, принаймні спочатку, з різних причин.

Гарних інвестицій!

На США буде тиснутий високий рівень держборгу (який виник при подоланні ковідної кризи) при високій обліковій ставці, а також витрати на війну з Єменом. А Європа не в останню чергу завдяки двом теплим зимам підряд та плановому розвитку ВДЕ та електромобілей подолала енергетичну кризу. Японська єна рекордно впала до долара. Тому Японія й Китай надалі заливатимуть ринок США дешевими споживчими товарами. Вкупі з проблемами основного технологічного експортера США - Boeing, сальдо зовнішньої торгівлі США буде виглядати дуже сумним. На розгрібання цього в будь-якого нового президента піде 2-3 роки у найкращому випадку. Ну й наростає ймовірність якоїсь кризи. Бо фондовий ринок США виглядає геть перегрітим.
На мою думку євро буде дорожчати відносно долара.
Denik
 
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