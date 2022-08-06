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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 18:19
akurt написав:
Що майбутнє нам готує...
Спеціально для учасників форуму.
Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.
1. З наближенням виборів у США 2024 року інвестори оцінюють наслідки можливості переобрання Дональда Трампа. Переобрання Трампа може підвищити дохідність облігацій США, зміцнити долар і чинити тиск на валюти торгових партнерів.
2. Інвестори здаються набагато більш підготовленими, якщо Трампу, чия несподівана перемога на президентських виборах 2016 року шокувала фінансові ринки, вдасться досягти другої перемоги.
3. Хоча Трамп швидко просувається до номінації, опитування показують, що, на відміну від ситуації 2016 року, між Джо Байденом і Трампом аналітики прогнозують жорстку боротьбу.
4. Фінансисти прогнозують, що тарифні та податкові плани, які Трамп запровадить у разі його переобрання, можуть спричинити тиск на підвищення прибутковості облігацій. Також оцінюється, що за такого сценарію долар зміцниться і може виникнути тиск на валюти торгових партнерів.
(Ех, писав я пану Успіх на його питання, що робити з грошима "Ховати попід грушу готівкові гроші!" - а панове не вірили, писали йому: бетон,. бетон, бетон... все - в бетон! Більше бетону! Ну-ну...)
5. Цього разу ринки будуть більш підготовленими і аналітики не очікують коливань, подібних до 2016 року.
(примітка моя: А Ви підготовлені?)
6. Перемога Трампа може призвести до збільшення прибутковості, особливо довгострокових облігацій, утримуючи ФРС напоготові щодо можливого перегріву економіки.
7. Інвестори визнають, що вплив Трампа на торгівлю та геополітику є позитивним для долара, принаймні спочатку, з різних причин.
Гарних інвестицій!
На США буде тиснутий високий рівень держборгу (який виник при подоланні ковідної кризи) при високій обліковій ставці, а також витрати на війну з Єменом. А Європа не в останню чергу завдяки двом теплим зимам підряд та плановому розвитку ВДЕ та електромобілей подолала енергетичну кризу. Японська єна рекордно впала до долара. Тому Японія й Китай надалі заливатимуть ринок США дешевими споживчими товарами. Вкупі з проблемами основного технологічного експортера США - Boeing, сальдо зовнішньої торгівлі США буде виглядати дуже сумним. На розгрібання цього в будь-якого нового президента піде 2-3 роки у найкращому випадку. Ну й наростає ймовірність якоїсь кризи. Бо фондовий ринок США виглядає геть перегрітим.
На мою думку євро буде дорожчати відносно долара.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:39
akurt написав:
В Туреччині ніякої війни немає з 1923 року.
У Туреччини вистачило розуму не увійти ніяким чином в Другу Світову війну.
Те що є - військові операції на території Сирії (Туреччина намагається повернути в Сирію сирійських же біженців - тобто мова не про те, щоби відвоювати чужі землі).
То не військова операція - то війна в Сирії. Про це свідчить і курс ліри, який вже плавно перейшов за 30.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 19:23
Denik написав: akurt написав:
В Туреччині ніякої війни немає з 1923 року.
У Туреччини вистачило розуму не увійти ніяким чином в Другу Світову війну.
Те що є - військові операції на території Сирії (Туреччина намагається повернути в Сирію сирійських же біженців - тобто мова не про те, щоби відвоювати чужі землі).
То не військова операція - то війна в Сирії. Про це свідчить і курс ліри, який вже плавно перейшов за 30.
Попереднє ваше повідомлення відверто класне - хотів поставити "плюс".
Це повідомлення - ой, ну не варто Вам писати про температуру планети Венера, про розміри каміння на Марсі, про ціну на авіаційний керосин станом на 1 грудня 2048
року або про війну в Сирії, яку Туреччина НЕ веде. І про курс долар/ліра ви теж нічого не знаєте. Там інші люди тим займаються - Вам до них - як до Києва рачки в мирний - не військовий - час. В хорошу погоду.
Якщо уявити, що я така ж гадалка, як пан Денік, то в останні 400 (чотириста) років Ви в Туреччині не були і в найближчі 400 (чотириста) років вам в Туреччині не бути, хоча і видно, що хочеться.
Я розумію. Хочеться кращого життя.
Тому якщо НЕ знаєте, НЕ темі, НЕ в курсі - не пишіть. Бо це знижує планку Ваших прогнозів, написані буцім-то з окопів передової.
Нівелюють. І трошки стає страшно за наші окопи.
Ви вже проштрафилися з прогнозуванням перемоги нв виборах президента Туреччини в 2023 році якогось підстаркуватого бухгалтера. Його вже давно звільнено з посади бухгалтера і вже забули про вашого протеже.
Не знижуйте планку: гадалки, прогнозисти, віщуни та факіри не повинні виглядати невдахами по життю.
А фокуси завжди повинні бути вдалими.
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