Додано: Пон 22 січ, 2024 19:23

Denik написав: akurt написав: В Туреччині ніякої війни немає з 1923 року.

У Туреччини вистачило розуму не увійти ніяким чином в Другу Світову війну.

Те що є - військові операції на території Сирії (Туреччина намагається повернути в Сирію сирійських же біженців - тобто мова не про те, щоби відвоювати чужі землі). В Туреччині ніякої війни немає з 1923 року.У Туреччини вистачило розуму не увійти ніяким чином в Другу Світову війну.Те що є - військові операції на території Сирії (Туреччина намагається повернути в Сирію сирійських же біженців - тобто мова не про те, щоби відвоювати чужі землі).

То не військова операція - то війна в Сирії. Про це свідчить і курс ліри, який вже плавно перейшов за 30. То не військова операція - то війна в Сирії. Про це свідчить і курс ліри, який вже плавно перейшов за 30.

написані буцім-то з окопів передової.

забули про вашого протеже.

Попереднє ваше повідомлення відверто класне - хотів поставити "плюс".Це повідомлення - ой, ну не варто Вам писати про температуру планети Венера, про розміри каміння на Марсі, про ціну на авіаційний керосин станом на 1 грудня 20року або про війну в Сирії, яку Туреччина НЕ веде. І про курс долар/ліра ви теж нічого не знаєте. Там інші люди тим займаються - Вам до них - як до Києва рачки в мирний - не військовий - час. В хорошу погоду.Якщо уявити, що я така ж гадалка, як пан Денік, то в останні 400 (чотириста) років Ви в Туреччині не були і в найближчі 400 (чотириста) років вам в Туреччині не бути, хоча і видно, що хочеться.Я розумію. Хочеться кращого життя.Тому якщо НЕ знаєте, НЕ темі, НЕ в курсі - не пишіть. Бо це знижує планку Ваших прогнозів,Нівелюють. І трошки стає страшно за наші окопи.Ви вже проштрафилися з прогнозуванням перемоги нв виборах президента Туреччини в 2023 році якогось підстаркуватого бухгалтера. Його вже давно звільнено з посади бухгалтера і вжеНе знижуйте планку:А фокуси завжди повинні бути вдалими.