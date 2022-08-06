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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:36
Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:01
unknown guest написав:
Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Про всяк випадок перечитайте ці слова:
"Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона
, Домініка Вілсона
і Вікі Чанга
з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна
та інших.ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.
"
Як бачите: вказано ТОЧНО, чиї думки використано в тексті.
Заходьте на цю гілку частіше - у нас реально цікаво.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 22 січ, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:25
akurt написав:
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:19
unknown guest написав: akurt написав:
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
Приєднуюсь.
Не варто тут давати волю плагіаторам.
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