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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:36

Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:01

  unknown guest написав:Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.


Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Про всяк випадок перечитайте ці слова:
"Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ."
Як бачите: вказано ТОЧНО, чиї думки використано в тексті.

Заходьте на цю гілку частіше - у нас реально цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 січ, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:25

  akurt написав:Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.

Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
unknown guest
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:34

  unknown guest написав:
  akurt написав:Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.

Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.


Так і не читайте - хто заважає НЕ читати чи примушує читати.
Відвідайте найближчу школу та візьміть урок з мовознавства щодо усної та письмової творчості:
- диктант;
- твір;
- переказ;
- самостійна робота;
- тестове завдання (як відкритої, так і закритої форм);
- складання таблиць;
- написання конспектів;
- робота зі словниками;
- оповідання;
- роман;
- вірш;
- поема...
Я розумію, що вам є чого нервуватися, на фондовому ринку нуль, часи важкі, тому бажано наступного разу читати в голос (це цитата):

"Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ."

Бачите, як все просто та все чітко: на думки фахівців я звернув увагу, дещо законспектував (сподіваюсь ви були студентом та писали конспекти).
Автори думок чітко вказані (сподіваюсь, немає помилок в написанні імен та прізвищ).
На авторство претензій НЕ заявлено. Рядки букв, слів та речень моїм іменем НЕ підписано.
На авторський гонорар претензій НЕ заявлено.
Ідея: звернути увагу учасників форуму на те, що думають про майбутнє фахівці з економіки та фінансів - імена яких чітко вказані - виконано. Комусь допоможе. Мабуть. Можливо.
Я так розумію, що ви хотіли за вашим посиланням (я керувався іншими джерелами) витягнути цікавий матеріал та оприлюднити під своїм іменем - буцім-то знаного фахівця фондового ринку - а не вдалося...
Буває.
На гілку заходьте - у нас цікаво.
Ось такого фахівця як ви - аж 15 цінних повідомлень - відкрили для себе.
akurt
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  #<1 ... 838839840841
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