unknown guest написав: akurt написав:
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
Так і не читайте - хто заважає НЕ читати чи примушує читати.
Відвідайте найближчу школу та візьміть урок з мовознавства щодо усної та письмової творчості:
- диктант;
- твір;
- переказ;
- самостійна робота;
- тестове завдання (як відкритої, так і закритої форм);
- складання таблиць;
- написання конспектів;
- робота зі словниками;
- оповідання;
- роман;
- вірш;
- поема...
Я розумію, що вам є чого нервуватися, на фондовому ринку нуль, часи важкі, тому бажано наступного разу читати в голос (це цитата):
"Огляд
закордонної преси про майбутнє.Прочитав
ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів:
Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона
, Домініка Вілсона
і Вікі Чанга
з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна
та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ
ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.
"
Бачите, як все просто та все чітко: на думки фахівців я звернув увагу
, дещо законспектував
(сподіваюсь ви були студентом та писали конспекти
). Автори думок чітко вказані
(сподіваюсь, немає помилок в написанні імен та прізвищ).
На авторство претензій НЕ заявлено. Рядки букв, слів та речень моїм іменем НЕ підписано.
На авторський гонорар претензій НЕ заявлено.
Ідея: звернути увагу учасників форуму на те, що думають про майбутнє фахівці з економіки та фінансів - імена яких чітко вказані
- виконано. Комусь допоможе. Мабуть. Можливо.
Я так розумію, що ви хотіли за вашим посиланням (я керувався іншими джерелами) витягнути цікавий матеріал та оприлюднити під своїм іменем - буцім-то знаного фахівця фондового ринку - а не вдалося...
Буває.
На гілку заходьте - у нас цікаво.
Ось такого фахівця як ви - аж 15 цінних повідомлень - відкрили для себе.