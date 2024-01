Додано: Вів 23 січ, 2024 11:59

Bolt написав: Ого, які квартири почали зкидатм:

В наші буремні важкі непередбачувані часи стало актуальним інвестувати в нерухомість в раніше невідомих нам країнах.Вчора ми з одним учасником форуму проговорили більше години з приводу інвестицій та отримання ВНП або громадянства в двох країнах Південної Америки.Цікаво, що наші форумчани не тільки бісяться від злоби -- але і думають, куди ж воно же можна що прилаштувати. Люди думають...Признаюсь, варіанти мені розповів наш учасник форуму цікаві, незвичні,- але оприлюднювати НЕ буду - то людина думала, вивчала, аналізувала та придумала. Приватне...На Львівській гілці оприлюднили ось таке повідомлення, як мені здалося цікавим, бо я не чужа людина для Львова:Ну не знаю: жити у Львові біля опери - то ще той квест...Але сума мені здалася цікавою - 220 000 доларів США та я замислився, що саме за ці гроші можна купити., наприклад не в Південній Америці в країні (видалено), а вАмериці.Дано: бюджет 220 000 грошей гидомирно-зеленого кольору, виручених від продажу квартири у Львові з видом на Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької (жінки з дуже важкою і можна сказати трагічною долею...).Хм... Тут же так: не поїдемо ж ми з вами в кукурудзяний штат Канзас, де живе мій приятель Chris Herrick (не повірите - який в лютому 2022 в якості моральної підтримки мені надіслав справжню БІБЛІЮ - при чому українською мовоюЗ США!!!!).Цікаво, що він має походження з Європи, а зараз працює тут: Kansas Department of Transportation over the Bureaus of Transportation Planning and Transportation Safety and Technology.Я би вибрав щось скромніше - іПерше, що прийшло в голову - це інвестувати нерухомість в штаті Орегон - по-перше, я там був не один раз (нагадує Карпати). По-друге: безподатковий (!!!!!!) штат.Хм, панове: мінімальні ціни, які я знайшов від Медфорда до Портленда - стартують від 350 000 доларів. Хороші міста: пару раз ночував в цих містах в готелях, десь в ресторані подавали просто шикарну піцу. Навіть зараз використовую на прогулянках в гори кросівки, куплені - БЕЗ податків в чеку - прямо в Портленді.Не підходить... Ціни високі. Ну в штат Каліфіорнія зовсім лізти не будемо... Там дешевше ніж мільйон нічого немає...Тоді думати довго не буду - на схід - в штати Південна Кароліна (в місті Tega Cay живе з родиною приятель, який виграв років 5 тому Грін-карту - планую провідати його в квітні - зараз веду перемовини) або штат Північна Кароліна.О! Yes!Є готові "під ключ" нові будинки саме за ціною Львівської квартири!(далі буде)