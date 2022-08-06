А може люди інвестують в США?
В наші буремні важкі непередбачувані часи стало актуальним інвестувати в нерухомість в раніше невідомих нам країнах.
Вчора ми з одним учасником форуму проговорили більше години з приводу інвестицій та отримання ВНП або громадянства в двох країнах Південної Америки.
Цікаво, що наші форумчани не тільки бісяться від злоби - як двійка персонажів вище
- але і думають, куди ж воно же можна що прилаштувати. Люди думають...
Признаюсь, варіанти мені розповів наш учасник форуму цікаві, незвичні, свіжі
- але оприлюднювати НЕ буду - то людина думала, вивчала, аналізувала та придумала. Приватне...
На Львівській гілці оприлюднили ось таке повідомлення, як мені здалося цікавим, бо я не чужа людина для Львова:
Ну не знаю: жити у Львові біля опери - то ще той квест...
Але сума мені здалася цікавою - 220 000 доларів США та я замислився, що саме за ці гроші можна купити., наприклад не в Південній Америці в країні (видалено), а в північній
Америці.
Дано: бюджет 220 000 грошей гидомирно-зеленого кольору, виручених від продажу квартири у Львові з видом на Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
(жінки з дуже важкою і можна сказати трагічною долею...).
Хм... Тут же так: не поїдемо ж ми з вами в кукурудзяний штат Канзас
, де живе мій приятель Chris Herrick
(не повірите - який в лютому 2022 в якості моральної підтримки мені надіслав справжню БІБЛІЮ - при чому українською мовою
З США!!!!).
Цікаво, що він має походження з Європи, а зараз працює тут: Kansas Department of Transportation over the Bureaus of Transportation Planning and Transportation Safety and Technology.
Я би вибрав щось скромніше - і ще з орієнтацією на ціну.
Перше, що прийшло в голову - це інвестувати нерухомість в штаті Орегон - по-перше, я там був не один раз (нагадує Карпати). По-друге: безподатковий (!!!!!!) штат.
Хм, панове: мінімальні ціни, які я знайшов від Медфорда
до Портленда
- стартують від 350 000 доларів. Хороші міста: пару раз ночував в цих містах в готелях, десь в ресторані подавали просто шикарну піцу. Навіть зараз використовую на прогулянках в гори кросівки, куплені - БЕЗ податків в чеку - прямо в Портленді.
Не підходить... Ціни високі. Ну в штат Каліфіорнія зовсім лізти не будемо... Там дешевше ніж мільйон нічого немає...
Тоді думати довго не буду - на схід - в штати Південна Кароліна (в місті Tega Cay
живе з родиною приятель, який виграв років 5 тому Грін-карту - планую провідати його в квітні - зараз веду перемовини) або штат Північна Кароліна.
О! Yes!
Є готові "під ключ" нові будинки саме за ціною Львівської квартири!(далі буде)