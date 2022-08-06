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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:36

Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:01

  unknown guest написав:Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.


Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Про всяк випадок перечитайте ці слова:
"Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ."
Як бачите: вказано ТОЧНО, чиї думки використано в тексті.

Заходьте на цю гілку частіше - у нас реально цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 січ, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:25

  akurt написав:Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.

Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
unknown guest
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:34

  unknown guest написав:
  akurt написав:Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.

Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.


Так і не читайте - хто заважає НЕ читати чи примушує читати.
Відвідайте найближчу школу та візьміть урок з мовознавства щодо усної та письмової творчості:
- диктант;
- твір;
- переказ;
- самостійна робота;
- тестове завдання (як відкритої, так і закритої форм);
- складання таблиць;
- написання конспектів;
- робота зі словниками;
- оповідання;
- роман;
- вірш;
- поема...
Я розумію, що вам є чого нервуватися, на фондовому ринку нуль, часи важкі, тому бажано наступного разу читати в голос (це цитата):

"Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона, Домініка Вілсона і Вікі Чанга з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ."

Бачите, як все просто та все чітко: на думки фахівців я звернув увагу, дещо законспектував (сподіваюсь ви були студентом та писали конспекти).
Автори думок чітко вказані (сподіваюсь, немає помилок в написанні імен та прізвищ).
На авторство претензій НЕ заявлено. Рядки букв, слів та речень моїм іменем НЕ підписано.
На авторський гонорар претензій НЕ заявлено.
Ідея: звернути увагу учасників форуму на те, що думають про майбутнє фахівці з економіки та фінансів - імена яких чітко вказані - виконано. Комусь допоможе. Мабуть. Можливо.
Я так розумію, що ви хотіли за вашим посиланням (я керувався іншими джерелами) витягнути цікавий матеріал та оприлюднити під своїм іменем - буцім-то знаного фахівця фондового ринку - а не вдалося...
Буває.
На гілку заходьте - у нас цікаво.
Ось такого фахівця як ви - аж 15 цінних повідомлень - відкрили для себе.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:59

А може люди інвестують в США?

В наші буремні важкі непередбачувані часи стало актуальним інвестувати в нерухомість в раніше невідомих нам країнах.
Вчора ми з одним учасником форуму проговорили більше години з приводу інвестицій та отримання ВНП або громадянства в двох країнах Південної Америки.
Цікаво, що наші форумчани не тільки бісяться від злоби - як двійка персонажів вище - але і думають, куди ж воно же можна що прилаштувати. Люди думають...
Признаюсь, варіанти мені розповів наш учасник форуму цікаві, незвичні, свіжі - але оприлюднювати НЕ буду - то людина думала, вивчала, аналізувала та придумала. Приватне...

На Львівській гілці оприлюднили ось таке повідомлення, як мені здалося цікавим, бо я не чужа людина для Львова:
  Bolt написав:Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184

Ну не знаю: жити у Львові біля опери - то ще той квест...
Але сума мені здалася цікавою - 220 000 доларів США та я замислився, що саме за ці гроші можна купити., наприклад не в Південній Америці в країні (видалено), а в північній Америці.

Дано: бюджет 220 000 грошей гидомирно-зеленого кольору, виручених від продажу квартири у Львові з видом на Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької (жінки з дуже важкою і можна сказати трагічною долею...).

Хм... Тут же так: не поїдемо ж ми з вами в кукурудзяний штат Канзас, де живе мій приятель Chris Herrick (не повірите - який в лютому 2022 в якості моральної підтримки мені надіслав справжню БІБЛІЮ - при чому українською мовоюЗ США!!!!).
Цікаво, що він має походження з Європи, а зараз працює тут: Kansas Department of Transportation over the Bureaus of Transportation Planning and Transportation Safety and Technology.

Я би вибрав щось скромніше - і ще з орієнтацією на ціну.
Перше, що прийшло в голову - це інвестувати нерухомість в штаті Орегон - по-перше, я там був не один раз (нагадує Карпати). По-друге: безподатковий (!!!!!!) штат.

Хм, панове: мінімальні ціни, які я знайшов від Медфорда до Портленда - стартують від 350 000 доларів. Хороші міста: пару раз ночував в цих містах в готелях, десь в ресторані подавали просто шикарну піцу. Навіть зараз використовую на прогулянках в гори кросівки, куплені - БЕЗ податків в чеку - прямо в Портленді.
Не підходить... Ціни високі. Ну в штат Каліфіорнія зовсім лізти не будемо... Там дешевше ніж мільйон нічого немає...
Тоді думати довго не буду - на схід - в штати Південна Кароліна (в місті Tega Cay живе з родиною приятель, який виграв років 5 тому Грін-карту - планую провідати його в квітні - зараз веду перемовини) або штат Північна Кароліна.
О! Yes!
Є готові "під ключ" нові будинки саме за ціною Львівської квартири!

(далі буде)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:40

Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:48

  Gastarbaiter написав:Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.

Зазвичай в апокаліптичних фільмах про зомбаків американці ховаються по селам з даного пояса...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 09:17

Це гілка монологів турецького підданого? :cry:
Frant
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