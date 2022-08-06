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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 20:36
Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:01
unknown guest написав:
Матеріал гарний. І вчасний.
Просто компіляцію робили не ви, а інші люди з Bloomberg.
І на Yahoo стоїть така собі маленька позначка: ©2024 Bloomberg L.P.
Бо вони не лише є законослухняними, але і поважають працю колег.
А казати, що то ви "звернули увагу" - плагіат, бо звернули увагу зовсім інші.
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Про всяк випадок перечитайте ці слова:
"Огляд закордонної преси про майбутнє.
Прочитав ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів: Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона
, Домініка Вілсона
і Вікі Чанга
з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна
та інших.ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.
"
Як бачите: вказано ТОЧНО, чиї думки використано в тексті.
Заходьте на цю гілку частіше - у нас реально цікаво.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 22 січ, 2024 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 09:25
akurt написав:
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:34
unknown guest написав: akurt написав:
Дякую за відвідування цього розділу форуму та таку увагу до цікавого матеріалу.
Дякую щиро.
Особисто для мене, читати тут гугл-переклад цікавого матеріалу не цікаво.
Особливо з подачею письменників, накшалт, "я звернув увагу".
Не маю на меті вас повчати, звичайно. Якщо це таке особисте, в будь-якій ситуації позиціонувати себе як джерело ключових моментів та червоних стрічок - будь ласка, роздуте его теж треба підгодовувати, а якщо безкоштовно за рахунок вдячних читачів, так тим більше.
Так і не читайте - хто заважає НЕ читати чи примушує читати.
Відвідайте найближчу школу та візьміть урок з мовознавства щодо усної та письмової творчості:
- диктант;
- твір;
- переказ;
- самостійна робота;
- тестове завдання (як відкритої, так і закритої форм);
- складання таблиць;
- написання конспектів;
- робота зі словниками;
- оповідання;
- роман;
- вірш;
- поема...
Я розумію, що вам є чого нервуватися, на фондовому ринку нуль, часи важкі, тому бажано наступного разу читати в голос (це цитата):
"Огляд
закордонної преси про майбутнє.Прочитав
ряд газет та тези виписав.
Не лайтеся: суб"єктивно все. Проаналізував заяви фінансистів:
Директора Citigroup Global Markets G10 FX Strategy Даніеля Тобона
, Домініка Вілсона
і Вікі Чанга
з Goldman Sachs , стратега Deutsche Bank Алана Раскіна
та інших.
ЦЕ КОМПІЛЯЦІЯ
ТОГО, НА ЩО Я ЗВЕРНУВ УВАГУ.
"
Бачите, як все просто та все чітко: на думки фахівців я звернув увагу
, дещо законспектував
(сподіваюсь ви були студентом та писали конспекти
). Автори думок чітко вказані
(сподіваюсь, немає помилок в написанні імен та прізвищ).
На авторство претензій НЕ заявлено. Рядки букв, слів та речень моїм іменем НЕ підписано.
На авторський гонорар претензій НЕ заявлено.
Ідея: звернути увагу учасників форуму на те, що думають про майбутнє фахівці з економіки та фінансів - імена яких чітко вказані
- виконано. Комусь допоможе. Мабуть. Можливо.
Я так розумію, що ви хотіли за вашим посиланням (я керувався іншими джерелами) витягнути цікавий матеріал та оприлюднити під своїм іменем - буцім-то знаного фахівця фондового ринку - а не вдалося...
Буває.
На гілку заходьте - у нас цікаво.
Ось такого фахівця як ви - аж 15 цінних повідомлень - відкрили для себе.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:59
А може люди інвестують в США?
В наші буремні важкі непередбачувані часи стало актуальним інвестувати в нерухомість в раніше невідомих нам країнах.
Вчора ми з одним учасником форуму проговорили більше години з приводу інвестицій та отримання ВНП або громадянства в двох країнах Південної Америки.
Цікаво, що наші форумчани не тільки бісяться від злоби - як двійка персонажів вище
- але і думають, куди ж воно же можна що прилаштувати. Люди думають...
Признаюсь, варіанти мені розповів наш учасник форуму цікаві, незвичні, свіжі
- але оприлюднювати НЕ буду - то людина думала, вивчала, аналізувала та придумала. Приватне...
На Львівській гілці оприлюднили ось таке повідомлення, як мені здалося цікавим, бо я не чужа людина для Львова:
Ну не знаю: жити у Львові біля опери - то ще той квест...
Але сума мені здалася цікавою - 220 000 доларів США та я замислився, що саме за ці гроші можна купити., наприклад не в Південній Америці в країні (видалено), а в північній
Америці.
Дано: бюджет 220 000 грошей гидомирно-зеленого кольору, виручених від продажу квартири у Львові з видом на Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
(жінки з дуже важкою і можна сказати трагічною долею...).
Хм... Тут же так: не поїдемо ж ми з вами в кукурудзяний штат Канзас
, де живе мій приятель Chris Herrick
(не повірите - який в лютому 2022 в якості моральної підтримки мені надіслав справжню БІБЛІЮ - при чому українською мовою
З США!!!!).
Цікаво, що він має походження з Європи, а зараз працює тут: Kansas Department of Transportation over the Bureaus of Transportation Planning and Transportation Safety and Technology.
Я би вибрав щось скромніше - і ще з орієнтацією на ціну.
Перше, що прийшло в голову - це інвестувати нерухомість в штаті Орегон - по-перше, я там був не один раз (нагадує Карпати). По-друге: безподатковий (!!!!!!) штат.
Хм, панове: мінімальні ціни, які я знайшов від Медфорда
до Портленда
- стартують від 350 000 доларів. Хороші міста: пару раз ночував в цих містах в готелях, десь в ресторані подавали просто шикарну піцу. Навіть зараз використовую на прогулянках в гори кросівки, куплені - БЕЗ податків в чеку - прямо в Портленді.
Не підходить... Ціни високі. Ну в штат Каліфіорнія зовсім лізти не будемо... Там дешевше ніж мільйон нічого немає...
Тоді думати довго не буду - на схід - в штати Південна Кароліна (в місті Tega Cay
живе з родиною приятель, який виграв років 5 тому Грін-карту - планую провідати його в квітні - зараз веду перемовини) або штат Північна Кароліна.
О! Yes!
Є готові "під ключ" нові будинки саме за ціною Львівської квартири!(далі буде)
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:40
Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 24 січ, 2024 08:48
Gastarbaiter написав:
Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.
Зазвичай в апокаліптичних фільмах про зомбаків американці ховаються по селам з даного пояса...
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Додано: Сер 24 січ, 2024 15:06
Gastarbaiter написав:
Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.
З цікавістю подивися це відео.
Там є декілька головних речей:
- перша Вами зазначена: 12% території - і лише 1%
населення. Штат Нью Мексіко
з тієї території має навіть назву: "Land of Enchantment
" ("Країна Чарів") - чари вони і є чари... тобто не всім сподобається.
- більшість показаних на мапі міст з населенням в 110 000...140 000 мешканців - здається наш Новомосковськ вдвічі більше.
Взагалі територія дуже велика і дуже різна за природними властивостями - я вам скажу, що чим далі рухаєшся вглиб від узбережжя Тихого океану в бік сходу - тим сумніше.
В місті Фенікс - столиця штату Арізона - в Arizona State University
(100 000 students!!!) навчався син приятеля по відпочинку ще в Українському Криму - то він сказав, що семестр закінчується рано і всі розбігаються до осені. Я не зрозумів чому, а він сказав: "Так в нас все літо +45 і навкруги ж пустеля..."
З східним узбережжям - дуже популярний штат Флорида
- теж все не прото: весь час дуже велика вологість... Спекотно... Але люди живуть і радіють...
Я чую від приятелів і знайомих, і підтверджую, що з точки зору кліматичних умов в США найкращими є:
- штат Каліфорнія - тому і сама дорога нерухомість; нагадує Крим.
- штат Орегон - прямо копія наших Карпат;
- був в штаті Вашингтон (на півночі) весь час тільки влітку - мені сподобалося, але клімат там взимку суворий...
- Штат Канзас - в центрі - сільськогосподарський;
- я не був в штаті Техас - були родичі - то їм після Каліфорнії дуже не сподобалося...
Так що відео цікаве, а місцевість - на великого любителя...
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