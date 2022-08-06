Додано: Сер 24 січ, 2024 19:36

Gastarbaiter написав: akurt написав: Так що відео цікаве, а місцевість - на великого любителя... Так що відео цікаве, а місцевість - на великого любителя...

Як на мене, так усі США на великого любителя. За винятком якихось елітних районів, куди не ткнешся на гугл-мапах - усюди якийсь бруд, незрозумілі будинки, розбиті дороги. Та у Польщі навіть села виглядають набагато краще і заможніше, ніж оці маленькі міста у США. У абсолютних цифрах доходи там більші, але у рівні життя я б не наважився так однозначно стверджувати. Як на мене, так усі США на великого любителя. За винятком якихось елітних районів, куди не ткнешся на гугл-мапах - усюди якийсь бруд, незрозумілі будинки, розбиті дороги. Та у Польщі навіть села виглядають набагато краще і заможніше, ніж оці маленькі міста у США. У абсолютних цифрах доходи там більші, але у рівні життя я б не наважився так однозначно стверджувати.

Америка дуже дуже різна.

Це помилкова думка. Я не знаю, що там на Гугл але насправді все інше.Природа дуже дуже дуже різна і інколи специфічна. Я написав вище: Каліфорнія нагадує Крим.А ось починаєш їхати в бік від океану то можуть бути суцільні пустелі. Я раз заїхав в такі місця, що пропав звʼязок взагалі, заблукав, дорогу перетинали напівсухої потоки грязюки.Маленькі дуже охайні цікаві як на картинках містечки зустрічаються часто дуже тихі і наче всі сплять (насправді зранку всі на роботу).Я не знаю, де там на фото Гугла сміття - з тим дуже суворо, наприклад вздовж трас стоять оголошення: "1000$ for Littering" - це якщо викинеш з авто на трасу сміття - штраф в 1 000 доларів.Але викидають... Там же цікаво: будь-яку зупинку на Highway забороненою - якщо віз матрац - а він відірвався від даху авто та випав - то зупинитися НЕ можна. Тому можна побачити на таких швидкісних трасах обабіч і колеса, і бампери... "Слаб человек" (з якогось роману).Реально сильно зберігають природу - безкінечні Національні парки. Там теж цікаво: на вʼїзді будиночок каса коробка для грошей. Ніде нікого немає. Треба самому заповнити на себе карточку, взяти з собою, а в коробку самому покласти готівкові гроші (долари), якщо треба самому взяти решту. Так то ось…. Реально стоїть пластиковий бокс з купою купюр доларів в 5-10-20 купюрами.Раз в одному містечку як у Western не міг заправити авто, бо ледве знайшов на задніх дворах колонку с пальним, колонка дуже незвична, як у кіно майже, що я не робив пального не було. Раптом побачив дідуся який приїхав в магазинчик на дуже великому авто - то я гучно кричавДопоміг залити пальне…В той же час у великих містах вражають хмарочоси з колонами на вершині і все це з мармуру або граніту: дивишся в небо і не розумієш, як це побудували в 1902 році… і в самому центрі під таким будинком з античними статуями можуть лежати безхатченки. Реально.Є розуміння безпечних та небезпечних районів.В небезпечних мені не повезло бути: я розпитував у українця - власника будинка за 750 000$ (не жартую: 750 000 - так купив) - будинок в небезпечному районі. Я спитав, що це означає. Він так сказав: я стояв на причілку свого будинка - мимо йшло хлопці і чи гучно говорили, чи курили (там не модна курити на вулиці) - щось таке - зробив зауваження - то получив по повній програмі то, що називають на букву «п»..Я там не був: спілкуюся з нашими, які мешкають в дуже пристойних районах. Але там і оренда квартир по 3000…4500$ на місяць.