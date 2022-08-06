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Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія). Буде настрій - напишу, там повинні бути цікаві несподівані цифри.
gonchik74 написав:Уявляєте, як пані stm випаде в осад, якщо дізнається, що вдень 26 січня ми з вами зустрінемося за філіжанкою кави в Кракові… На першому поверсі готеля «Рolonia» - в ресторації. Не надовго - я далі поїду на Катовиці… Там є одна халепа: і Ви, і я - жонаті чоловіки. Їй це буде не до вподоби…
Добавлено: Ср 24 янв, 2024 20:12
akurt написав:Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія).
Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях. Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала себе погано - але вже купив Salomon. Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював: - на пʼятницю готель в Оломоуц; - вдень суботи реально буду у Відні; - в суботу - буду в Зальцбургу (Best Western). - з неділі - в Бад-Хофштайн. Будете в тих краях: заходьте в Frühstükpernsion Klein und Fein. Заходьте - про життя «покалякаємо». Кава за мій рахунок.
Про всяк випадок: я жонатий. Завжди мандрую з жінкою. Гадаю, ви будете «в прольоті». Та не гадаю, а точно знаю. «Вас там не стояло»
P.S. Приємно, що читаєте мої дописи. Уявляєте як я сміюся????
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 січ, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях. Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала мете погано - але вже купив Salomon. Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював: - на пʼятницю готель в Оломоуц; - вдень суботи реально буду у Відні; - в суботу - буду в Зальцбургу. - з неділі - в Бад-Хофштайн.
Про всяк випадок: я жонатий. «Вас там не стояло»
P.S. Приємно, що читаєте мої дописи. Уявляєте як я сміюся????
Когда это Вам мешало пользоваться невинностями? )))
Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік... З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.
Пані stm - ви точно знаєте, як вас поважаю. Тому тільки для вас: де я планую бути ввечері 2 лютого. Заходьте. Обіцяю: ваше улюблене Prosecco буде!
P.S. Залишаю за собою право змінити маршрут після 2 лютого: є ідея побувати в Будапешті. Повідомлю про зміну. Можуть бути справи. Крім того: дороги та траси в січні та лютому - справа непередбачувана… а я за кермом свого авто…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 січ, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік... З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.
Напомню, это не stm рассказывала как раскрутила akurta, а именно akurt при свидетелях на весь форум вещал как воспользовался невинностью stm. Представляете как я смеялась зная что это подпадает под КК и не имеет сроков давности????
А-ха-ха, які приємні спогади. І все вірно: я ж сказав, що з танцюристками та попрошайками не звʼязувався… Так що все співпадає…
До речі: я змінив плани Краків - Катовиці - Оломоуц із-за жіночої помилки подруги жінки: вона переплутала числа 28 та 29 січня. Тобто вона з чоловіком зможуть опинитися в Польші не 28, а 29 січня. Я не став лаятися на таку звичну жіночу ваду: думають одне, говорять інше, живуть хто зна як - взяв відразу змінив всі плани. З ними зустрінемося вже в горах Австрії. Заходьте на каву. Тільки не дуже пізно.