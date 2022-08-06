RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:12

А може люди інвестують в США?

Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія).
Буде настрій - напишу, там повинні бути цікаві несподівані цифри.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9119
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3438 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:31

Шось пішло не так)))

Добавлено: Пт 12 янв, 2024 21:28
  akurt написав:
  gonchik74 написав:Уявляєте, як пані stm випаде в осад, якщо дізнається, що вдень 26 січня ми з вами зустрінемося за філіжанкою кави в Кракові…
На першому поверсі готеля «Рolonia» - в ресторації.
Не надовго - я далі поїду на Катовиці…
Там є одна халепа: і Ви, і я - жонаті чоловіки.
Їй це буде не до вподоби…


Добавлено: Ср 24 янв, 2024 20:12
  akurt написав:Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія).

:lol: Нічого особистого. Просто мені дуже смішно :lol:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08

Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях.
Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала себе погано - але вже купив Salomon.
Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював:
- на пʼятницю готель в Оломоуц;
- вдень суботи реально буду у Відні;
- в суботу - буду в Зальцбургу (Best Western).
- з неділі - в Бад-Хофштайн. Будете в тих краях: заходьте в Frühstükpernsion Klein und Fein.
Заходьте - про життя «покалякаємо». Кава за мій рахунок.

Про всяк випадок: я жонатий. Завжди мандрую з жінкою. Гадаю, ви будете «в прольоті». Та не гадаю, а точно знаю.
«Вас там не стояло»

P.S. Приємно, що читаєте мої дописи.
Уявляєте як я сміюся????
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 січ, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9119
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3438 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:21

  akurt написав:Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях.
Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала мете погано - але вже купив Salomon.
Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював:
- на пʼятницю готель в Оломоуц;
- вдень суботи реально буду у Відні;
- в суботу - буду в Зальцбургу.
- з неділі - в Бад-Хофштайн.

Про всяк випадок: я жонатий.
«Вас там не стояло»

P.S. Приємно, що читаєте мої дописи.
Уявляєте як я сміюся????

Когда это Вам мешало пользоваться невинностями? )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:26

Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік...
З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.

Пані stm - ви точно знаєте, як вас поважаю.
Тому тільки для вас: де я планую бути ввечері 2 лютого.
Зображення
Заходьте. Обіцяю: ваше улюблене Prosecco буде!

P.S. Залишаю за собою право змінити маршрут після 2 лютого: є ідея побувати в Будапешті. Повідомлю про зміну. Можуть бути справи. Крім того: дороги та траси в січні та лютому - справа непередбачувана… а я за кермом свого авто…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 січ, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9119
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3438 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:31

  akurt написав:Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік...
З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.

Напомню, это не stm рассказывала как раскрутила akurta, а именно akurt при свидетелях на весь форум вещал как воспользовался невинностью stm.
Представляете как я смеялась зная что это подпадает под КК и не имеет сроков давности????
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:40

А-ха-ха, які приємні спогади.
І все вірно: я ж сказав, що з танцюристками та попрошайками не звʼязувався…
Так що все співпадає…

До речі: я змінив плани Краків - Катовиці - Оломоуц із-за жіночої помилки подруги жінки: вона переплутала числа 28 та 29 січня. Тобто вона з чоловіком зможуть опинитися в Польші не 28, а 29 січня.
Я не став лаятися на таку звичну жіночу ваду: думають одне, говорять інше, живуть хто зна як - взяв відразу змінив всі плани. З ними зустрінемося вже в горах Австрії.
Заходьте на каву. Тільки не дуже пізно.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9119
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3438 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 839840841842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, gonchik74 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 993, 994, 995
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9947 6204292
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 16:01
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2451, 2452, 2453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24528 16451647
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 13:37
kingkongovets
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11086)
24.01.2024 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.