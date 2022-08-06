Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08

Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях.

Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала себе погано - але вже купив Salomon.

Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював:

- на пʼятницю готель в Оломоуц;

- вдень суботи реально буду у Відні;

- в суботу - буду в Зальцбургу (Best Western).

- з неділі - в Бад-Хофштайн. Будете в тих краях: заходьте в Frühstükpernsion Klein und Fein.

Заходьте - про життя «покалякаємо». Кава за мій рахунок.



Про всяк випадок: я жонатий. Завжди мандрую з жінкою. Гадаю, ви будете «в прольоті». Та не гадаю, а точно знаю.

«Вас там не стояло»



P.S. Приємно, що читаєте мої дописи.

Уявляєте як я сміюся????