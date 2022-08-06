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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:12

А може люди інвестують в США?

Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія).
Буде настрій - напишу, там повинні бути цікаві несподівані цифри.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:31

Шось пішло не так)))

Добавлено: Пт 12 янв, 2024 21:28
  akurt написав:
  gonchik74 написав:Уявляєте, як пані stm випаде в осад, якщо дізнається, що вдень 26 січня ми з вами зустрінемося за філіжанкою кави в Кракові…
На першому поверсі готеля «Рolonia» - в ресторації.
Не надовго - я далі поїду на Катовиці…
Там є одна халепа: і Ви, і я - жонаті чоловіки.
Їй це буде не до вподоби…


Добавлено: Ср 24 янв, 2024 20:12
  akurt написав:Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія).

:lol: Нічого особистого. Просто мені дуже смішно :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08

Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях.
Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала себе погано - але вже купив Salomon.
Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював:
- на пʼятницю готель в Оломоуц;
- вдень суботи реально буду у Відні;
- в суботу - буду в Зальцбургу (Best Western).
- з неділі - в Бад-Хофштайн. Будете в тих краях: заходьте в Frühstükpernsion Klein und Fein.
Заходьте - про життя «покалякаємо». Кава за мій рахунок.

Про всяк випадок: я жонатий. Завжди мандрую з жінкою. Гадаю, ви будете «в прольоті». Та не гадаю, а точно знаю.
«Вас там не стояло»

P.S. Приємно, що читаєте мої дописи.
Уявляєте як я сміюся????
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 січ, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:21

  akurt написав:Смійтеся скілько хочете: на 26 січня було заброньовано готель не в Кракові, як думав, а в Катовицях.
Ідея в тому, щоби друге авто з приятелями швидше мене знайшло: повинні були підʼіхати в суботу - готель вибрав так, щоби було зручно найти. Це майже на швидкісній трасі. Там же недалеко спортивний магазин - було б зручно - треба купити нову гірськолижну маску - тиждень тому в одному гірськолижному центрі вона показала мете погано - але вже купив Salomon.
Вчора плани у моїх приятелів змінилися і я вирішив, що в пʼятницю мені краще бути не в Польщі, а в Чехії: готель 4* в Катовицях відмінив, забронював:
- на пʼятницю готель в Оломоуц;
- вдень суботи реально буду у Відні;
- в суботу - буду в Зальцбургу.
- з неділі - в Бад-Хофштайн.

Про всяк випадок: я жонатий.
«Вас там не стояло»

P.S. Приємно, що читаєте мої дописи.
Уявляєте як я сміюся????

Когда это Вам мешало пользоваться невинностями? )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:26

Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік...
З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.

Пані stm - ви точно знаєте, як вас поважаю.
Тому тільки для вас: де я планую бути ввечері 2 лютого.
Зображення
Заходьте. Обіцяю: ваше улюблене Prosecco буде!

P.S. Залишаю за собою право змінити маршрут після 2 лютого: є ідея побувати в Будапешті. Повідомлю про зміну. Можуть бути справи. Крім того: дороги та траси в січні та лютому - справа непередбачувана… а я за кермом свого авто…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 24 січ, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:31

  akurt написав:Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік...
З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.

Напомню, это не stm рассказывала как раскрутила akurta, а именно akurt при свидетелях на весь форум вещал как воспользовался невинностью stm.
Представляете как я смеялась зная что это подпадает под КК и не имеет сроков давности????
stm
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:40

А-ха-ха, які приємні спогади.
І все вірно: я ж сказав, що з танцюристками та попрошайками не звʼязувався…
Так що все співпадає…

До речі: я змінив плани Краків - Катовиці - Оломоуц із-за жіночої помилки подруги жінки: вона переплутала числа 28 та 29 січня. Тобто вона з чоловіком зможуть опинитися в Польші не 27/28, а 28/29 січня.
Я не став лаятися на таку звичну жіночу ваду: думають одне, говорять інше, живуть хто зна як - взяв відразу змінив частину планів. З ними зустрінемося вже в горах Австрії.
Заходьте на каву. Тільки не дуже пізно.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:06

  akurt написав:Дівчата, можете не вірити, але я вірний чололовік...
З танцюристками та попрошайками ніколи не звʼязувався.

Чесно кажучи - не цікаво)) Але те, що вас дружина тримає на короткій мотузці (скрізь їздить разом з вами) - про шось говорить... :wink:
  akurt написав:Пані stm - ви точно знаєте, як вас поважаю.

Безпідставно ганьбити на сторінках форуму - то повага? :shock:
Пишіть ще, а ми посміємось)) І не думайте ображатись.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:20

А хто кого ганьбить?
Дві цікаві пані влізли не в свої діла і веселять.
То ж класно!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:49

  akurt написав:А хто кого ганьбить?
Дві цікаві пані влізли не в свої діла і веселять.
То ж класно!

Претендуем на Ваш титул gossip girl просто )))
stm
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