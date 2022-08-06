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Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:12

А може люди інвестують в США?

Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія).
Буде настрій - напишу, там повинні бути цікаві несподівані цифри.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 09:10

  Gastarbaiter написав:Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.

Цікаву мапу знайшов на просторах інтернету: як доповнення до відео вище - легше буде зрозуміти, де саме варто інвестувати і чому в деяких регіонах на 12% території мешкають всього 1% населення.
Зображення
Опис мапи:
Континентальна мапа висот США.

Найвища вершина на території континентальних 48 штатів - Маунт Уїтні - має висоту 14,494 фути (4418 м) і знаходиться в горах Сьєрра-Невада.

Найнижча точка на суші США знаходиться в Долині Смерті в Каліфорнії.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хтось шарить різницю між apartament inwestycyjny та звичайне mieszkanie?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:52

  BIGor написав:Хтось шарить різницю між apartament inwestycyjny та звичайне mieszkanie?

Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:03

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Хтось шарить різницю між apartament inwestycyjny та звичайне mieszkanie?


:D ну просто інвестиційний апартамент пропонують набагато дешевше квартири...

тут вже знайшов https://gradiinvest.pl/blog/mieszkania- ... czy-warto/
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:52

  BIGor написав: :D ну просто інвестиційний апартамент пропонують набагато дешевше квартири...

Дивно, чи не так? Може, він в реалі не настільки вже й "інвестиційний"?
Gastarbaiter
 
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