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Я обіцяв написати другу частину - не маю і часу, і настрою: багато справ, майже весь день за кермом, і ще без кінця відволікають дзвінками, а в п"ятницю мені треба бути в місті Оломоуц (Чехія). Буде настрій - напишу, там повинні бути цікаві несподівані цифри.
Gastarbaiter написав:Гадаю, що треба шукати у цьому поясі. 12% території і лише 1% населення.
Цікаву мапу знайшов на просторах інтернету: як доповнення до відео вище - легше буде зрозуміти, де саме варто інвестувати і чому в деяких регіонах на 12% території мешкають всього 1% населення. Опис мапи: Континентальна мапа висот США.
Найвища вершина на території континентальних 48 штатів - Маунт Уїтні - має висоту 14,494 фути (4418 м) і знаходиться в горах Сьєрра-Невада.
Найнижча точка на суші США знаходиться в Долині Смерті в Каліфорнії.
На районной группе в ФБ появилось объявление. Квартира в краковских ипенях: салон с кухней, спальня и еще одна спальня на мансарде, полезная площадь 66 квадратов, хотят 850 тыс. зл. За пол-дня 7 человек отписалось о заинтересованности. Такое впечатление, что все сидят с мешками денег и только и ждут, когда хоть что-то появится на рынке.