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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:50

  Andrey2512 написав:А где можно цены смотреть на недвигу в Европе? Есть какие-то крупные сайты

олх, м2бомбер, кортер.
  Gastarbaiter написав:На районной группе в ФБ появилось объявление. Квартира в краковских ипенях: салон с кухней, спальня и еще одна спальня на мансарде, полезная площадь 66 квадратов, хотят 850 тыс. зл. За пол-дня 7 человек отписалось о заинтересованности. Такое впечатление, что все сидят с мешками денег и только и ждут, когда хоть что-то появится на рынке.

Всяке буває, дивлюсь що на окраїнах ціни ставлять майже такі ж як в прицентраллі.
А ще бачив смішне оголошення, фліпери перепродають квартиру з травня, кожні 2 місяці підвищують ціну на 20 тис. зл, і виходить не продалась до БК 2%, не продалась під час БК 2%, продастся без БК 2% і ще дорожче? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Купувати недвігу в Польщі - нахєра?) краще вже в Литві
cherchiltank
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