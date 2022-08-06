Я теж вважав, що він перегрітий і ось-ось буде корекція. Десь рік тому зрозумів, що помилявся. На найближчі роки єдиний ризик - це війна.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 січ, 2024 19:13
Додано: Пон 29 січ, 2024 19:21
Люди
Який сенс інвестувати у одну з найдорожчих локацій у світі? Наскільки виросте каліфорнійський ринок у найближчі роки? Ера айтівців із з/п у 300к/рік проходить.
А в ніщєбродському Люксембурзі навіть до 100 млрд не дотягує... Може все ж таки в перерахунку на 1 людину порівнювати?
Додано: Пон 29 січ, 2024 20:57
Я хотів написати, що «Сенс може бути тільки один: вас там чекають, чи вас там не чекають.»
Але насправді все глибше та ширше…
1. Готуючи матеріал для цієї гілки, проаналізував ціни на нерухомість в штаті Каліфорнія - і не тільки.
Так ось: якщо не брати міста на кшталт Сан Францисько або Лос Анджелес, де цін менше за 1 000 000 доларів за житло вже давно немає, а на півночі штату, то найдешевше, що ви можете знайти - і це буде досить скромно - якщо не сказати більше - це старт з цифр 380 000$.
В принципі нічого дивного: Закон сполучених судин: якщо в Європі житло вартує 300 000€, то чому воно в США повинно вартувати дешевше?
2. Еміграція та війна наблизила до наших людей те, про що вони раніше і думати не мали можливості: «Твоє житло там, де тобі дадуть роботу». Раніше роботу шукали там, де є житло…
Ось тут секрет того, чому в багатьох країнах світу більше за 50% мешканців живуть в орендованих квартирах: «Я живу там, де мені дали роботу».
Модифікація: «Я живу одним днем, мене не турбує, що буде через 10, 100, 1000 років, і я не думаю про те, де буду жити після закінчення дії Договору оренди.»
Життя скоротечне, а ситуація в світі змінюється так швидко, що даремно та безглуздо планувати життя більше, ніж на 1 рік вперед…
Ще місяць тому Париж міг здаватися «мрією поета», а сьогодні з цього сміються мешканці Тулузи.
Ще півроку тому Таїланд здавався раєм на Землі, а сьогодні приятелька радіє тому, що виїхала у Вʼєтнам - знову заїхала - та має цілих 30 днів можливість жити спокійно…
Навкруги так багато прикладів участі в тому, що в анекдотах називали «Артель @Напрасный труд@»: все эти «модные МОПы», «плинтусы скрытого монтажа» и прочие понты.
Приятелі з Дніпра, які мешкають (теоретично) в тому будинку, в якому рік тому було зруйновано ракетою підʼїзд, отримали від міста по 12000 гривень на @прописану@ душу і - радіють до безтями… хоч щось… хоч якось…
P.S. Думка про те, що ера ІT-ників із зарплатнею в 300 000$ закінчилася - безпідставна.
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:00
Я й не казав, що вона закінчилася. Якби вона закінчилася, то каліфорнійська нерухомість вже б знаходилася у пікє. Але який потенціал для подальшого зростання Ви бачите? Що пересічний каліфорнійський айтішник через 3-5 років отримуватиме вже 500к і зможе дозволити собі взяти будинок не за 1-2 млн., а вже за 3-4? Чи може йому дадуть під зад ногою та візьмуть на 30-50% бюджету двох індусів + поляка-ліда?
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:07
Мабуть саме так і буде: ви бачите майбутнє.
Я це бачу, дивлячісь на ціни в Європі на все підряд і роблю висновок, що так багато надрукували доларів та євро, що і далі буде...
Ну справді: я зараз в гірськорлижному центрі в Австрії - так Ski-pass на день коштує 74 (Сімдесят чотири) євро.
Коли таке було?
А ось про індусів маєте рацію: приятеля звільнили на днях з роботи тестировщика - із зарплатні в 3500 доларів на місяць - тільки тому, що на його місце знайшовся індус з вимогою в 10 разів меншою...
Але це Європа, а не США...
Європа - то не США... Сонна та лінива...
Понеділок - не змогли знайти ресторацію для обіду: НІЧОГО НЕ ПРАЦЮЄ.
Всі відпочивають. З п"ятниці.
Нєт нігде ніхто...
P.S. Дуже наївним є думати, що Європу хвилює війна в Україні. Це помилка. Не хвилює. Ніяк.
Повна Австрія поляків. Всі - на дорогих авто.
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:43
Тому й не кажу, що Австрія буде зростати. Бо усе "сонне та ліниве". А Польща не спить. Бо треба ж комусь в Австрію на дорогих авто їздити!
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:53
Ну я реально здивований кількістю поляків в Австрії. Всі на авто BMW X5...6 з баксами на даху...
На витягах та трасах тільки і чуєш польську мову...
Ех,. повезло їм з Валенсою та з Іваном Павлом Другим.
А - можливо - і в голові щось було, типу мозок...
Мабуть в голові щось все ж було...
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