Додано: Пон 29 січ, 2024 20:57

Gastarbaiter написав: Який сенс інвестувати у одну з найдорожчих локацій у світі? Наскільки виросте каліфорнійський ринок у найближчі роки? Ера айтівців із з/п у 300к/рік проходить.

Який сенс інвестувати у одну з найдорожчих локацій у світі? Наскільки виросте каліфорнійський ринок у найближчі роки? Ера айтівців із з/п у 300к/рік проходить.

Я хотів написати, що «Сенс може бути тільки один: вас там чекають, чи вас там не чекають.»Але насправді все глибше та ширше…1. Готуючи матеріал для цієї гілки, проаналізував ціни на нерухомість в штаті Каліфорнія - і не тільки.Так ось: якщо не брати міста на кшталт Сан Францисько або Лос Анджелес, де цін менше за 1 000 000 доларів за житло вже давно немає, а на півночі штату, то найдешевше, що ви можете знайти - і це буде досить скромно - якщо не сказати більше - це старт з цифр 380 000$.В принципі нічого дивного: Закон сполучених судин: якщо в Європі житло вартує 300 000€, то чому воно в США повинно вартувати дешевше?2. Еміграція та війна наблизила до наших людей те, про що вони раніше і думати не мали можливості: «Твоє житло там, де тобі дадуть роботу». Раніше роботу шукали там, де є житло…Ось тут секрет того, чому в багатьох країнах світу більше за 50% мешканців живуть в орендованих квартирах: «Я живу там, де мені дали роботу».Модифікація: «Я живу одним днем, мене не турбує, що буде через 10, 100, 1000 років, і я не думаю про те, де буду жити після закінчення дії Договору оренди.»Життя скоротечне, а ситуація в світі змінюється так швидко, що даремно та безглуздо планувати життя більше, ніж на 1 рік вперед…Ще місяць тому Париж міг здаватися «мрією поета», а сьогодні з цього сміються мешканці Тулузи.Ще півроку тому Таїланд здавався раєм на Землі, а сьогодні приятелька радіє тому, що виїхала у Вʼєтнам - знову заїхала - та має цілих 30 днів можливість жити спокійно…Навкруги так багато прикладів участі в тому, що в анекдотах називали «Артель @Напрасный труд@»: все эти «модные МОПы», «плинтусы скрытого монтажа» и прочие понты.Приятелі з Дніпра, які мешкають (теоретично) в тому будинку, в якому рік тому було зруйновано ракетою підʼїзд, отримали від міста по 12000 гривень на @прописану@ душу і - радіють до безтями… хоч щось… хоч якось…P.S. Думка про те, що ера ІT-ників із зарплатнею в 300 000$ закінчилася - безпідставна.