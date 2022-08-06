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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 08:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Короче Дуда підписав новий бюджет в останню мить (прям як наші можновладяці роблять), так от хто знає деталі, чи заклали туди кошти нову кредитну програму?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:00

  BIGor написав:Короче Дуда підписав новий бюджет в останню мить (прям як наші можновладяці роблять), так от хто знає деталі, чи заклали туди кошти нову кредитну програму?

Начебто мали закласти на виплати по вже отриманим кредитам. По новій програмі умов ще немає. По старій не приймають вньосків. Але бачу певну нервовість у тих продавців, що хочуть застрибнути в цей потяг. У мене на районі зʼявилось пару обʼяв відсотків на 15 дешевше від середніх хотєлок. Подивлюсь, як швидко продадуться. Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:25

  gonchik74 написав:Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Не знаю, чи в курсі Ви, чи ні, але там (якщо Ви про наш район) збиралися будувати багато чого. Буквально тисячи квартир. При тому, що якогось істотного покращення транспортної ситуації не варто очікувати. Усі будуть стояти в корках на вузьких вуличках, щоб виїхати кудись. Якщо для життя, то, може, варто подивитися на інші райони?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:13

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Не знаю, чи в курсі Ви, чи ні, але там (якщо Ви про наш район) збиралися будувати багато чого. Буквально тисячи квартир. При тому, що якогось істотного покращення транспортної ситуації не варто очікувати. Усі будуть стояти в корках на вузьких вуличках, щоб виїхати кудись. Якщо для життя, то, може, варто подивитися на інші райони?

Це мʼяко кажучи не так. Лінь шукати статтю. Коротко: є три девелопера і міська влада. Для дозволу на початок будівництва влада просить девелоперів виконати певні речі щодо покращення транспортної інфраструктури. Девелопери кажуть «ні». Через якийсь час погоджуються. Але місто каже «ок, але тепер зробіть ще й оце». Девелопери «танунах». Через якийсь час погоджуються (ціна метра і відповідно дохід від інвестиції росте). І так по колу ходять вже три роки. Начебто лише цьогоріч майорить світло в кінці тунелю.
У мене без варіантів щодо району . У близьких родичів тут 2 обʼєкти. В разі чого зможуть без проблем доглядати за моїм.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:14

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Короче Дуда підписав новий бюджет в останню мить (прям як наші можновладяці роблять), так от хто знає деталі, чи заклали туди кошти нову кредитну програму?

Начебто мали закласти на виплати по вже отриманим кредитам. По новій програмі умов ще немає. По старій не приймають вньосків. Але бачу певну нервовість у тих продавців, що хочуть застрибнути в цей потяг. У мене на районі зʼявилось пару обʼяв відсотків на 15 дешевше від середніх хотєлок. Подивлюсь, як швидко продадуться. Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Вже видані кредити по БК 2% по ідеї мають бути фінансовані до 34 року. А от з новою програмою невідомо...
BIGor
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