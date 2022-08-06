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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 08:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Короче Дуда підписав новий бюджет в останню мить (прям як наші можновладяці роблять), так от хто знає деталі, чи заклали туди кошти нову кредитну програму?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:00

  BIGor написав:Короче Дуда підписав новий бюджет в останню мить (прям як наші можновладяці роблять), так от хто знає деталі, чи заклали туди кошти нову кредитну програму?

Начебто мали закласти на виплати по вже отриманим кредитам. По новій програмі умов ще немає. По старій не приймають вньосків. Але бачу певну нервовість у тих продавців, що хочуть застрибнути в цей потяг. У мене на районі зʼявилось пару обʼяв відсотків на 15 дешевше від середніх хотєлок. Подивлюсь, як швидко продадуться. Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:25

  gonchik74 написав:Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Не знаю, чи в курсі Ви, чи ні, але там (якщо Ви про наш район) збиралися будувати багато чого. Буквально тисячи квартир. При тому, що якогось істотного покращення транспортної ситуації не варто очікувати. Усі будуть стояти в корках на вузьких вуличках, щоб виїхати кудись. Якщо для життя, то, може, варто подивитися на інші райони?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:13

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Не знаю, чи в курсі Ви, чи ні, але там (якщо Ви про наш район) збиралися будувати багато чого. Буквально тисячи квартир. При тому, що якогось істотного покращення транспортної ситуації не варто очікувати. Усі будуть стояти в корках на вузьких вуличках, щоб виїхати кудись. Якщо для життя, то, може, варто подивитися на інші райони?

Це мʼяко кажучи не так. Лінь шукати статтю. Коротко: є три девелопера і міська влада. Для дозволу на початок будівництва влада просить девелоперів виконати певні речі щодо покращення транспортної інфраструктури. Девелопери кажуть «ні». Через якийсь час погоджуються. Але місто каже «ок, але тепер зробіть ще й оце». Девелопери «танунах». Через якийсь час погоджуються (ціна метра і відповідно дохід від інвестиції росте). І так по колу ходять вже три роки. Начебто лише цьогоріч майорить світло в кінці тунелю.
У мене без варіантів щодо району . У близьких родичів тут 2 обʼєкти. В разі чого зможуть без проблем доглядати за моїм.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:14

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Короче Дуда підписав новий бюджет в останню мить (прям як наші можновладяці роблять), так от хто знає деталі, чи заклали туди кошти нову кредитну програму?

Начебто мали закласти на виплати по вже отриманим кредитам. По новій програмі умов ще немає. По старій не приймають вньосків. Але бачу певну нервовість у тих продавців, що хочуть застрибнути в цей потяг. У мене на районі зʼявилось пару обʼяв відсотків на 15 дешевше від середніх хотєлок. Подивлюсь, як швидко продадуться. Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Вже видані кредити по БК 2% по ідеї мають бути фінансовані до 34 року. А от з новою програмою невідомо...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:18

  gonchik74 написав:Це мʼяко кажучи не так. Лінь шукати статтю. Коротко: є три девелопера і міська влада. Для дозволу на початок будівництва влада просить девелоперів виконати певні речі щодо покращення транспортної інфраструктури. Девелопери кажуть «ні». Через якийсь час погоджуються. Але місто каже «ок, але тепер зробіть ще й оце». Девелопери «танунах». Через якийсь час погоджуються (ціна метра і відповідно дохід від інвестиції росте). І так по колу ходять вже три роки. Начебто лише цьогоріч майорить світло в кінці тунелю.
У мене без варіантів щодо району . У близьких родичів тут 2 обʼєкти. В разі чого зможуть без проблем доглядати за моїм.

Якщо є вулиця завширшки 20 метрів і далі вже забудова, то що там можна покращіти? Ну не знесуть же вони кількадесят інших будинків, щоб там проспект зробити?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:43

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Водночас сьогодні дзвонив кільком девелоперам, котрі мали розпочати будову у цьому році. Сидять на розслабоні, сказали раніше другого кварталу не турбувати)

Не знаю, чи в курсі Ви, чи ні, але там (якщо Ви про наш район) збиралися будувати багато чого. Буквально тисячи квартир. При тому, що якогось істотного покращення транспортної ситуації не варто очікувати. Усі будуть стояти в корках на вузьких вуличках, щоб виїхати кудись. Якщо для життя, то, може, варто подивитися на інші райони?

Це мʼяко кажучи не так. Лінь шукати статтю. Коротко: є три девелопера і міська влада. Для дозволу на початок будівництва влада просить девелоперів виконати певні речі щодо покращення транспортної інфраструктури. Девелопери кажуть «ні». Через якийсь час погоджуються. Але місто каже «ок, але тепер зробіть ще й оце». Девелопери «танунах». Через якийсь час погоджуються (ціна метра і відповідно дохід від інвестиції росте). І так по колу ходять вже три роки. Начебто лише цьогоріч майорить світло в кінці тунелю.
У мене без варіантів щодо району . У близьких родичів тут 2 обʼєкти. В разі чого зможуть без проблем доглядати за моїм.

Читав, що молода команда Махревського вимагала у одного з власників земельної ділянки побудувати підземний тунель. :mrgreen: Звичайно що там до сих пір пуста земля. Але з хороших новин - Махревський йде в квітні на пенсію.

Цікаво щодо інфрастуктури, чи є в Кракові райони без заторів?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 06:44

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:Не знаю, чи в курсі Ви, чи ні, але там (якщо Ви про наш район) збиралися будувати багато чого. Буквально тисячи квартир. При тому, що якогось істотного покращення транспортної ситуації не варто очікувати. Усі будуть стояти в корках на вузьких вуличках, щоб виїхати кудись. Якщо для життя, то, може, варто подивитися на інші райони?

Це мʼяко кажучи не так. Лінь шукати статтю. Коротко: є три девелопера і міська влада. Для дозволу на початок будівництва влада просить девелоперів виконати певні речі щодо покращення транспортної інфраструктури. Девелопери кажуть «ні». Через якийсь час погоджуються. Але місто каже «ок, але тепер зробіть ще й оце». Девелопери «танунах». Через якийсь час погоджуються (ціна метра і відповідно дохід від інвестиції росте). І так по колу ходять вже три роки. Начебто лише цьогоріч майорить світло в кінці тунелю.
У мене без варіантів щодо району . У близьких родичів тут 2 обʼєкти. В разі чого зможуть без проблем доглядати за моїм.

Читав, що молода команда Махревського вимагала у одного з власників земельної ділянки побудувати підземний тунель. :mrgreen: Звичайно що там до сих пір пуста земля. Але з хороших новин - Махревський йде в квітні на пенсію.

Цікаво щодо інфрастуктури, чи є в Кракові райони без заторів?

Нова Хута.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:59

  BIGor написав:Цікаво щодо інфрастуктури, чи є в Кракові райони без заторів?

Якщо питання про місцевий рух (доїхати до магазину чи ще щось), то так. Якщо пхатися у центр у години пік, то, ні.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:44

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Цікаво щодо інфрастуктури, чи є в Кракові райони без заторів?

Якщо питання про місцевий рух (доїхати до магазину чи ще щось), то так. Якщо пхатися у центр у години пік, то, ні.

Ну так то в будь-якому місці так.
По Анталії дороги в 2-3 полоси в кожному напрямку і то не дай Боже в час пік попасти… корки і корки: не довго такий період десь з 17 до 19, але буває сумно.
Коли я буваю в Кракові (останній раз був 26 січня) то намагаюся бувати або селитися на півночі (в районі Аквапарку), або на заході - цілком все нормально і пристойно, в центр щодня і навіть щотижня їздити ніхто не буде…
На виїзді з Кракова на Закопане - коли я був 26 січня - була страшенна корка: всі хотіли попасти па Закопане. Уявляю, що там далі було: перед Закопане вузькі дороги…
akurt
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