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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:13

Січень/лютий. Короткий огляд нерухомості в Анталії.

На форумі дуже мудро роблять: тримають одного персонажа, який втратив в житті все на світі, і від того є злим на весь світ та на все людство.
Саме кумедне, що мене - якого в житті не бачив, не бачитеме ніколи і з яким ніколи ніяк не перетинався - ненавидить більше всього.
Це звичайна форма психозу, яка не лікується.
Має назву «Пошук ворогів у власних невдачах».
Все здається, що ворог сидить не в голові, як сказав професор Преображенський, а десь у сусіда… або за парканом, або ворогом є фактично віртуальна особа, яка в ці хвилини точно перебуває на відстані в декілька тисяч (!) кілометрів.
Не рятує навіть задоволення від здачі двох хрущів побудови 1962 року та 2015 року купівлі ним. За його логікою, мене повинна їсти схожа жаба з 2915 року… Хай Бог милує…
То класика:
“Я думал: вольность и покой -
Замена счастью…
Боже мой,
Как я ошибся, как наказан…»
(Один поет, яркий в свой 20 років в пройшов пішки все кримське узбережжя Чорного моря, піднявся через перевал Шайтан-Мердвен, спустився в ту долину, в яку один «светлейший князь» - засновник і Дніпра, і Херсона - і не тільки - привозив на попоїсти одну німкеню… досі невідомо, чим він там її нагодував під великим платаном (не зберігся) , але після того, як взяла в обійми - за звичаєм - «Скельскі менгіри» втекла несподівано швидко через «Кабаній перевал» в напрямку столиці Кримського хана… легінь 20 років - побувавши там - відправився прямо у монастир на березі моря…)

Цей горе-фахівець сьогодні докоряв мені, чому це я нічого не пишу про інвестиції за кордон.

Те, що саме я за останні 6 місяців розмістив дослідження про інвестиції в Болгарію, Румунію, Чехію, Канаду, Австрію, США та інші країни - очевидно не враховується.
Головна докора була, що я не пишу про інвестиції в всесвітньо відомий курорт Середземного моря.
Цей горе фахівець навіть написав, що влітку температура в цьому місці всього на 8 градусів нижче (!), ніж влітку в Запоріжжі… це такий на його прикол - на його думку - недолік… модна вибачити: людина останні 6 років далі Дарницького району ніде не бувала…
Я його розумію: жаба давить, що вчасно не продав два хрущика - кожен в 15 хвилинах пішки від знаменитих станцій, які колись були станціями метро, та не купив щось на узбережжі Середземного моря.
Ну що ж: його можна зрозуміти, буває не тільки «Грудна жаба». Буває жаба і інша.

Крім того, дивно, що знаний київський лендлорд, який здає свої хрущі по 200$, дивно - але не розуміє - звичайні речі, наприклад: сезонність або наявну в цінах на нерухомість «синусоіду».
Ми всі її бачили не один раз: то «ямка в цінах 1999 року, коли 3-к хрущика можна було взяти за 5 500$, то вершина, коли того ж хрущика можна було продати за 50 000$. І не всі продали, не зорієнтувалися…
То знову «ямка» весни та літа 2009 року.
Ну не розуміє людина. Не дано… Буває.
Але наполегливо пише будь-які дурниці і тягне сюди будь-яке сміття.

….Так і нерухомість на в всесвітньовідомому курорті, який в 2023 році побив власний рекорд прийому туристів (доковідного 2019 року) і зараз запускає нову Програму «Відхід від концепції бюджетного доступного, курорту» (Туреччину завжди вважали бюджетним місцем відпочинку).
Ті часи відходять у минуле. Насуваються зміни…).

Не розуміє мешканець 2-к хрущика біля паркану ДВРЗ - що саме зараз і не на часі… часи важкі, як сказав Кузьма «бомбезні», тільки смисл тепер інший…

Цей горе - велике горе - фахівець не читав мої двічі повторені слова про те, що я особисто очікую час для інвестицій в березні-квітні 2024 року.
Не знаю, чи збудеться, але є певні чинники, які вказують саме на це.

На завершення - на швидкоруч (маю трохи часу: пригнав авто на повну мийку - 400 лір або 500 гривень) про тенденції початку лютого:
- на ринку дорогих квартир Преміум класу стабілізація або застій. Тут я маю на увазі квартири 2+1 в дорогих комплексах (квартплата від 60$).
Ціни тут тримаються поки що на рівні 350-400 тисяч доларів. В мене враження, що не втримаються… але позитиву продавцям надає те, що при інвестиціях саме в 400 000$ можна отримати громадянство на всю родину: для багатьох це вагомий чинник…
- на ринку нових квартир в приємних мікрорайонах (не далі 2000 м від пляжів) мають різновекторне направлення: від 185 000$ до 120 000$. Для мене дивно, що пропозицій не так вже і багато: здається всього 20…. Тут може бути те, що продавці не виставляють на продаж, вичікують..,
- підросли ціни на квартири 1+1 площею від 55 до 60 кв.м на вторинному ринку: тут майже всі пропозиції «танцюють» біля цифри в 100 000$.
(Влітку минулого року ціна підскочила до 150 000$, потім перед Новим роком доволі сильно присіла, зараз майже одностайно: 100 000.
Доларів. Можливо: правильна ціна.
На скільки мені відомо: купували по 50 000$.

Чи варто зараз інвестувати?
Моя думка: не варто.
Говорив з турецьким рієлтором, який ще рік тому закусював шампанське «Вдовиця Кліко» тільки чорною ікрою: «Голяк!»
Його від продажу улюбленого нового біленького Мерседеса рятує тільки здача в оренду непроданих квартир та - що цікаво - цирульня (його інвестиція). Сказав, що найнятий цирульник заробляє більше власника цирульні…

P.S. Не лайтеся, що багато написано: моєму авто роблять повну мийку зовні та зсередини, маю час та натхнення: сиджу в кріслі під деревом з помаранчами, сонячно, +16.
akurt
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