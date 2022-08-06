Додано: Суб 10 лют, 2024 12:13

Січень/лютий. Короткий огляд нерухомості в Анталії.



Про тенденції початку лютого:

- на ринку дорогих квартир Преміум класу стабілізація. Тут я маю на увазі квартири 2+1 в дорогих комплексах (квартплата від 60$).

Ціни тут тримаються поки що на рівні 350-400 тисяч доларів. В мене враження, що не втримаються… Позитиву та надій продавцям надає те, що при інвестиціях саме в 400 000$ можна отримати громадянство на всю родину: для багатьох це вагомий чинник…

- на ринку нових квартир в приємних мікрорайонах (не далі 2000 м від пляжів) ціни мають різновекторне направлення: від 185 000$ до 120 000$. Для мене дивно, що пропозицій не так вже і багато: здається всього 20…. Тут може бути те, що продавці не виставляють на продаж, вичікують..,

- підросли ціни на квартири 1+1 площею від 55 до 60 кв.м на вторинному ринку: тут майже всі пропозиції «танцюють» біля цифри в 100 000$.

Влітку минулого року ціна підскочила до 150 000$, потім перед Новим роком доволі сильно присіла, зараз майже одностайно: 100 000.

Доларів. Можливо: правильна ціна.

На скільки мені відомо: купували по 50 000$.



Чи варто зараз інвестувати?

Моя думка: НЕ варто. Хоча кількості автівок з українськими номерами біля одного майже нового і середнього за ціною ЖК, назву якого я згадував декілька разів, я здивувався.

Якщо дивитися на парковку біля ЖК, то буде враження, що це НЕ Анталія, а Київ.

Або Львів...



Говорив з турецьким рієлтором, який ще рік тому закусював шампанське «Вдовиця Кліко» тільки чорною ікрою, про справи ріелтора в ці дні: «Голяк!»

Його від продажу улюбленого нового біленького Мерседеса рятує тільки здача в оренду непроданих квартир та - що цікаво - цирульня (його інвестиція). Сказав, що найнятий цирульник заробляє більше власника цирульні…