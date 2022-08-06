Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Січень/лютий. Короткий огляд нерухомості в Анталії.
Про тенденції початку лютого: - на ринку дорогих квартир Преміум класу стабілізація. Тут я маю на увазі квартири 2+1 в дорогих комплексах (квартплата від 60$). Ціни тут тримаються поки що на рівні 350-400 тисяч доларів. В мене враження, що не втримаються… Позитиву та надій продавцям надає те, що при інвестиціях саме в 400 000$ можна отримати громадянство на всю родину: для багатьох це вагомий чинник… - на ринку нових квартир в приємних мікрорайонах (не далі 2000 м від пляжів) ціни мають різновекторне направлення: від 185 000$ до 120 000$. Для мене дивно, що пропозицій не так вже і багато: здається всього 20…. Тут може бути те, що продавці не виставляють на продаж, вичікують.., - підросли ціни на квартири 1+1 площею від 55 до 60 кв.м на вторинному ринку: тут майже всі пропозиції «танцюють» біля цифри в 100 000$. Влітку минулого року ціна підскочила до 150 000$, потім перед Новим роком доволі сильно присіла, зараз майже одностайно: 100 000. Доларів. Можливо: правильна ціна. На скільки мені відомо: купували по 50 000$.
Чи варто зараз інвестувати? Моя думка: НЕ варто. Хоча кількості автівок з українськими номерами біля одного майже нового і середнього за ціною ЖК, назву якого я згадував декілька разів, я здивувався. Якщо дивитися на парковку біля ЖК, то буде враження, що це НЕ Анталія, а Київ. Або Львів...
Говорив з турецьким рієлтором, який ще рік тому закусював шампанське «Вдовиця Кліко» тільки чорною ікрою, про справи ріелтора в ці дні: «Голяк!» Його від продажу улюбленого нового біленького Мерседеса рятує тільки здача в оренду непроданих квартир та - що цікаво - цирульня (його інвестиція). Сказав, що найнятий цирульник заробляє більше власника цирульні…
BIGor написав:Цікаво щодо інфрастуктури, чи є в Кракові райони без заторів?
Якщо питання про місцевий рух (доїхати до магазину чи ще щось), то так. Якщо пхатися у центр у години пік, то, ні.
Ну так то в будь-якому місці так. По Анталії дороги в 2-3 полоси в кожному напрямку і то не дай Боже в час пік попасти… корки і корки: не довго такий період десь з 17 до 19, але буває сумно. Коли я буваю в Кракові (останній раз був 26 січня) то намагаюся бувати або селитися на півночі (в районі Аквапарку), або на заході - цілком все нормально і пристойно, в центр щодня і навіть щотижня їздити ніхто не буде… На виїзді з Кракова на Закопане - коли я був 26 січня - була страшенна корка: всі хотіли попасти па Закопане. Уявляю, що там далі було: перед Закопане вузькі дороги…
В район Аквапарку теж вже затори, десь на років 4-5. Будують нову трамвайну лінію з допомогою турецької фірми Gulermak (турки допомогають спіфінансуванням і роботою). Ось сторінка проекту якщо цікаво https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/en/
Висновки: за часи правління PiS Польща не дуже розвивається, фінансування від ЄС зупинене і міста влязять в борги, щоб хоч щось розвивати. От як раз зараз добудовувались останні проекти які були співфінансовані ЄС. Далі - самі. А самі вони взагалі не витягують - заслабка економіка.