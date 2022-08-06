Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Січень/лютий. Короткий огляд нерухомості в Анталії.
Про тенденції початку лютого: - на ринку дорогих квартир Преміум класу стабілізація. Тут я маю на увазі квартири 2+1 в дорогих комплексах (квартплата від 60$). Ціни тут тримаються поки що на рівні 350-400 тисяч доларів. В мене враження, що не втримаються… Позитиву та надій продавцям надає те, що при інвестиціях саме в 400 000$ можна отримати громадянство на всю родину: для багатьох це вагомий чинник… - на ринку нових квартир в приємних мікрорайонах (не далі 2000 м від пляжів) ціни мають різновекторне направлення: від 185 000$ до 120 000$. Для мене дивно, що пропозицій не так вже і багато: здається всього 20…. Тут може бути те, що продавці не виставляють на продаж, вичікують.., - підросли ціни на квартири 1+1 площею від 55 до 60 кв.м на вторинному ринку: тут майже всі пропозиції «танцюють» біля цифри в 100 000$. Влітку минулого року ціна підскочила до 150 000$, потім перед Новим роком доволі сильно присіла, зараз майже одностайно: 100 000. Доларів. Можливо: правильна ціна. На скільки мені відомо: купували по 50 000$.
Чи варто зараз інвестувати? Моя думка: НЕ варто. Хоча кількості автівок з українськими номерами біля одного майже нового і середнього за ціною ЖК, назву якого я згадував декілька разів, я здивувався. Якщо дивитися на парковку біля ЖК, то буде враження, що це НЕ Анталія, а Київ. Або Львів...
Говорив з турецьким рієлтором, який ще рік тому закусював шампанське «Вдовиця Кліко» тільки чорною ікрою, про справи ріелтора в ці дні: «Голяк!» Його від продажу улюбленого нового біленького Мерседеса рятує тільки здача в оренду непроданих квартир та - що цікаво - цирульня (його інвестиція). Сказав, що найнятий цирульник заробляє більше власника цирульні…
BIGor написав:Цікаво щодо інфрастуктури, чи є в Кракові райони без заторів?
Якщо питання про місцевий рух (доїхати до магазину чи ще щось), то так. Якщо пхатися у центр у години пік, то, ні.
Ну так то в будь-якому місці так. По Анталії дороги в 2-3 полоси в кожному напрямку і то не дай Боже в час пік попасти… корки і корки: не довго такий період десь з 17 до 19, але буває сумно. Коли я буваю в Кракові (останній раз був 26 січня) то намагаюся бувати або селитися на півночі (в районі Аквапарку), або на заході - цілком все нормально і пристойно, в центр щодня і навіть щотижня їздити ніхто не буде… На виїзді з Кракова на Закопане - коли я був 26 січня - була страшенна корка: всі хотіли попасти па Закопане. Уявляю, що там далі було: перед Закопане вузькі дороги…
В район Аквапарку теж вже затори, десь на років 4-5. Будують нову трамвайну лінію з допомогою турецької фірми Gulermak (турки допомогають спіфінансуванням і роботою). Ось сторінка проекту якщо цікаво https://www.tramwajdomistrzejowic.pl/en/
Висновки: за часи правління PiS Польща не дуже розвивається, фінансування від ЄС зупинене і міста влязять в борги, щоб хоч щось розвивати. От як раз зараз добудовувались останні проекти які були співфінансовані ЄС. Далі - самі. А самі вони взагалі не витягують - заслабка економіка.
Хм… а якщо не заїжджати в центр Кракова то все здається більше, ніж чудово. Я в січні побував в Тарнуві, Кракові, Катовицях - то в Польщі прямо картинка добробуту. З Катовиць проїхав по трасі А1 на Чехію - то траса неймовірно крута… вже забув, здається дозволена швидкість 140. Але є і «дзвіночки»: зазвичай я зупинявся в одному перевіреному готелі на виїзді з Кракова на Закопане - так його мабуть перекупили, змінили просто вивіску і відразу ціну підвищили в 2 чи більше рази…
Хм... не встиг я коротко написати про певне падіння цін на ринку нерухомості Туреччини (докладно подивитися немає ні часу, ні необхідності) - як надійшли новини з Німеччини. Зараз уважно прочитаю... та напишу що вичитав...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 лют, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
З’ясувалося, що минулого року ціни на житло в Німеччині впали темпами, яких не було принаймні 60 років. Зниження цін на житло трактували як "фазу корекції цін".
Такі дані оприлюднив Кільський інститут світової економіки (IfW) - Дослідження, проведене в Німеччині, показало, що минулого року відбулося рекордне падіння цін на житло в річному обчисленні. - ціни на кондомініуми в Німеччині знизилися на 8,9 відсотка, ціни на окремі будинки на 11,3 відсотка, а ціни на квартири на 20,1 відсотка у 2023 році. - Коли ціни порівняли з урахуванням поточної купівельної спроможності через інфляцію, зниження вартості будинків стало ще більш очевидним. - Поточні темпи та масштаби падіння цін на нерухомість у Німеччині є безпрецедентними в історії. - З 1960-х років, коли комісії з оцінки почали збирати дані про ціни продажу , ціни на нерухомість ніколи не падали: «Вони не падали так різко і швидко»...
Цікаве місце в дослідженні: така «фаза корекції цін» цілком природна, враховуючи непомірне підвищення цін за останні 10 років і нове середовище процентних ставок, і що це зниження, хоча воно й має безпрецедентний масштаб, не викликає занепокоєння у економістів в цілому. Я на цей звернув увагу з двох причин: - в листопаді 2021 року до мене в гості прилітала з Німеччни давня знайома, яка сказала, що не може купити для дітей в Дюссельдорфі НІЯКУ квартиру, бо ціни зросли до 10 000 євро за кв.м. - вона хотіла купити в Анталії квартиру 1+1 "просто щоби було" і щоби хоч щось та колись залишити дітям. Не купила, бо не мала достатньої суми грошей (тоді орієнтовно 70 000 євро), а хотіла купити в кредит - але був цілий ряд всіляких перепон). Не купила - про що потім пожалкувала, бо однозначно могла би перепродати вдвічі дорожче. Так само, як і Німеччині, ціни на нерухомість на курорті було зросли до піка на початку 2022 року так, що +200% по валюті інвестори брали легко (наприклад, мою квартиру 1+1, куплену за 49 500$ в вересні 2017 року, можна було легко продати орієнтовно за 150 000 доларів. Зараз - реальна ринкова ціна - орієнтовно 100 000 доларів).
akurt написав:- ціни на кондомініуми в Німеччині знизилися на 8,9 відсотка, ціни на окремі будинки на 11,3 відсотка, а ціни на квартири на 20,1 відсотка у 2023 році.
Дивлюсь по деяким комплексам в Кракові ціни за останні пів-року виросли на 50% в Євро. Цікаві напрямки ринків нерухомості, це при-тому що Польська економіка прямо залежить від Німецької.
Тобто, з деякім лагом, буде і в Польщі.
У них тут своя атмосфера. Народ гребе метри як дурний. Зараз наче пауза в кредитних програмах, 2% вже немає, 0% ще немає, а однаково, в день виставлення обʼяви приходиш на перегляд четвертим в черзі і ціна зростає в процесі спілкування з ріелтором/власником. Далі, для закріплення, ціна зростає і в обʼяві, а за кілька днів зникає і обʼява. Знайомі ріелтори в шоці розводять руками, мовляв «гарячий ринок», що ж ти хочеш.
gonchik74 написав:У них тут своя атмосфера. Народ гребе метри як дурний. Зараз наче пауза в кредитних програмах, 2% вже немає, 0% ще немає, а однаково, в день виставлення обʼяви приходиш на перегляд четвертим в черзі і ціна зростає в процесі спілкування з ріелтором/власником. Далі, для закріплення, ціна зростає і в обʼяві, а за кілька днів зникає і обʼява. Знайомі ріелтори в шоці розводять руками, мовляв «гарячий ринок», що ж ти хочеш.