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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:54
akurt написав:Нерухомість в США: чи є проблеми? gonchik74 написав:
У них тут своя атмосфера. Народ гребе метри як дурний.
Нижче короткий діалог з нашими українцями, які зараз в США.
Співрозмовник говорить про нерухомість в Каліфорнії у порівнянні з нерухомістю в Канаді (на мій розсуд некоректне порівняння - і США, і Канада дуже великі та дуже різні за провінціями/штатами країни - але для оцінки деяких важливих питань - підійде):- В Ванкувере налог на недвижимость всего навсего 0.28% а у нас 1.26%. Почти в пять раз больше!
- А вы какое отношение имеете к Ванкуверу?- Ну, жизнь покажет: может переедем в Ванкувер...
- А что в Вашем регионе с недвижимостью?
- У нас ниже $1.5 млн ничего нет. И налог в 4.5 раза выше.
- Может быть...- Налог надо платить раз в 6 месяцев и раз в год или два его подымают. Налог на недвижимость за $1.5 млн это $19 тыс каждый год или $1600/мес. И это только налог.
- Канада дешевле - как ни "крути"...- Надо считать...
То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:05
gonchik74 написав:
То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
Усе, що треба знати про різницю Ванкувера і Бей Еріа.
In three Bay Area counties, a single person making less than USD104400 is now considered low-income
The average vancouver bc salary in Canada is CAD68,249 per year
Можна ще з нерухомістю у Жмеринці порівняти.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Пон 12 лют, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:07
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
Усе, що треба знати про різницю Ванкувера і Бей Еріа.
In three Bay Area counties, a single person making less than USD104400 is now considered low-income
The average vancouver bc salary in Canada is CAD68,249 per year
Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 16:09
gonchik74 написав:
Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.
То в доповнення Вашого допису.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 23:03
gonchik74 написав:
Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.
Ви все вірно написали. Все так і є. Там житло найдорожче.
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