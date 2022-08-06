Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:У них тут своя атмосфера. Народ гребе метри як дурний.
Нижче короткий діалог з нашими українцями, які зараз в США. Співрозмовник говорить про нерухомість в Каліфорнії у порівнянні з нерухомістю в Канаді (на мій розсуд некоректне порівняння - і США, і Канада дуже великі та дуже різні за провінціями/штатами країни - але для оцінки деяких важливих питань - підійде):
- В Ванкувере налог на недвижимость всего навсего 0.28% а у нас 1.26%. Почти в пять раз больше! - А вы какое отношение имеете к Ванкуверу? - Ну, жизнь покажет: может переедем в Ванкувер... - А что в Вашем регионе с недвижимостью? - У нас ниже $1.5 млн ничего нет.И налог в 4.5 раза выше. - Может быть... - Налог надо платить раз в 6 месяцев и раз в год или два его подымают. Налог на недвижимость за $1.5 млн это $19 тыс каждый год или $1600/мес. И это только налог. - Канада дешевле - как ни "крути"... - Надо считать...
То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
gonchik74 написав:То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
Усе, що треба знати про різницю Ванкувера і Бей Еріа.
In three Bay Area counties, a single person making less than USD104400 is now considered low-income
The average vancouver bc salary in Canada is CAD68,249 per year
Можна ще з нерухомістю у Жмеринці порівняти.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 12 лют, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74 написав:То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
Усе, що треба знати про різницю Ванкувера і Бей Еріа.
In three Bay Area counties, a single person making less than USD104400 is now considered low-income
The average vancouver bc salary in Canada is CAD68,249 per year
Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.
gonchik74 написав:Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.
Тут, скоріш за все, одразу 2 чинники: дохід від оренди, який більш-менш співставний з відсотками за депозитами (і набагато більше відсотків у "спокійні" часи) + зростання вартості самої нерухомості. І оренда може виявитися просто приємним бонусом. Ну і та первинка, яка виходить зараз на ринок, куповалася ще півтора-два роки тому. Тоді усе виглядало інакше: купа біженців і ціни на метри ще не у космосі. І ставки за кредитами/депозитами зовсім іншими були.