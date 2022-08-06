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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 849850851852>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:54

  akurt написав:Нерухомість в США: чи є проблеми?

  gonchik74 написав:У них тут своя атмосфера. Народ гребе метри як дурний.

Нижче короткий діалог з нашими українцями, які зараз в США.
Співрозмовник говорить про нерухомість в Каліфорнії у порівнянні з нерухомістю в Канаді (на мій розсуд некоректне порівняння - і США, і Канада дуже великі та дуже різні за провінціями/штатами країни - але для оцінки деяких важливих питань - підійде):

- В Ванкувере налог на недвижимость всего навсего 0.28% а у нас 1.26%. Почти в пять раз больше!
- А вы какое отношение имеете к Ванкуверу?
- Ну, жизнь покажет: может переедем в Ванкувер...
- А что в Вашем регионе с недвижимостью?
- У нас ниже $1.5 млн ничего нет. И налог в 4.5 раза выше.
- Может быть...
- Налог надо платить раз в 6 месяцев и раз в год или два его подымают. Налог на недвижимость за $1.5 млн это $19 тыс каждый год или $1600/мес. И это только налог.
- Канада дешевле - как ни "крути"...
- Надо считать...

То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:05

  gonchik74 написав:То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.

Усе, що треба знати про різницю Ванкувера і Бей Еріа.
In three Bay Area counties, a single person making less than USD104400 is now considered low-income

The average vancouver bc salary in Canada is CAD68,249 per year

Можна ще з нерухомістю у Жмеринці порівняти.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 12 лют, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:07

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:То він, напевно, в Bay area прицінявся. Бо так то мої родичі зовсім інші ціни озвучують в полях під Сакраменто. Не знаю, як зараз, а пару років тому люди з Ca масово в North Carolina їхали. Жінчина подруга туди з NY переселилась, бо не тягнули ( чоловік і вона двох дітей і оренду). Там купили хату, щасливі, назад в NY не збираються.

Усе, що треба знати про різницю Ванкувера і Бей Еріа.
In three Bay Area counties, a single person making less than USD104400 is now considered low-income

The average vancouver bc salary in Canada is CAD68,249 per year

Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:09

  gonchik74 написав:Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.

То в доповнення Вашого допису.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:03

  gonchik74 написав:Так а що не так?) Я мав на увазі, що нерухомість дорога в Бейерії.

Ви все вірно написали. Все так і є. Там житло найдорожче.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:05

Такая вот статья о польском рынке аренды
https://dziennikpolski24.pl/krakow-rosn ... 9-18307079
Если коротко, то беженцы уехали, арендаторы купили себе квартиры под 2% кредит, на рынок вышло много "инвестиционки", ставки замерли.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Як там нерухомість в Анталії?

https://tsn.ua/svit/obvalilisya-mosti-t ... 21114.html
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:21

  Gastarbaiter написав:Такая вот статья о польском рынке аренды
https://dziennikpolski24.pl/krakow-rosn ... 9-18307079
Если коротко, то беженцы уехали, арендаторы купили себе квартиры под 2% кредит, на рынок вышло много "инвестиционки", ставки замерли.

Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:38

  gonchik74 написав:Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.

Тут, скоріш за все, одразу 2 чинники: дохід від оренди, який більш-менш співставний з відсотками за депозитами (і набагато більше відсотків у "спокійні" часи) + зростання вартості самої нерухомості. І оренда може виявитися просто приємним бонусом. Ну і та первинка, яка виходить зараз на ринок, куповалася ще півтора-два роки тому. Тоді усе виглядало інакше: купа біженців і ціни на метри ще не у космосі. І ставки за кредитами/депозитами зовсім іншими були.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:20

підкажіть стосовно польської нерухомості

1. крім олх у поляків є зручні агреговані сайти аля нашого луна?
2. багато ріелторів рекламують польські новобудови. Сенс з ними зв'язуватись, а не купляти напряму у забудовника як це роблять в Україні?

стосовно профайла того хто інвестує зараз в умовну Польшу ? ну наприклад умовний киянин продав 2-3 орендні однушки в ЖК варшавський, бо стрьомно і перспективи туманні і дивіться на інвестиції з точки зору збереження грошей.
nikita370
 
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