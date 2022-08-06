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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лют, 2024 13:38
А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?
В моєму районі навіть вчора сухий асфальт був - я вийшов протер авто від крапель дощу.
Але ваше запитання дуже класне: з квітня 2018 року я докладно розказую, в якому районі міста міста в 1,3 рази більшим за Київ (!) варто інвестувати.
Ось у віддалених спальних (такі ж є в Києві , і в Дніпрі) ніколи не писав, що варто. Ось там плавали авто та вчора ввечері не було електричної енергії та інтернету.
Але попереду - літо…
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 14 лют, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:41
akurt написав:
А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?
А після добрячого землетрусу?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 13:51
А після добрячого обстрілу ракетами як змінилися в ціні ваші два занедбаних хрущика?
Я би на вашому місті такі питання не задавав би.
Ото ж…
Але такому розумнику відповім: після землетрусу . який був рік тому, і збитки від якого склали 100 мільярдів доларів (саме стільки вкрали всілякі Гринкевичі та споріднені з ними) ціни на нерухомість із зрозумілих внутрішньо міграційних причин ЗРОСЛИ.
Особливо зросли в Анталії, Анкарі та Стамбулі.
Сильно зросла ціна на оренду квартир до 1500$ за квартиру.
Вам орендарі платили з 2015 року по 200$ за кожного з двох убитих хрущиків - і довели вас до того стану, в якому ви перебуваєте останній час.
В районі Нового року 23/24 ціни на оренду та на квартири «присіли».
Але вже оклигали.
Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»: так і спитав: «Яка ситуація є?»
Так і відповіли: «Ціни на оренду зросли».
Ось таке, пане Франте.
Дякую за запитання: гадаю, дав змістовну відповідь.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 14:01
akurt написав:
Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»:
пан є "білим ріелтором"???
Його познанням про фсе-фсе - позаздрили би сам барон Мюнхаузен, ведмедик з тирсою в голові і песик Му-му
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Востаннє редагувалось Frant
в Сер 14 лют, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 14:35
Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам у вашому віці???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробили чистими 10 000$. Уявляю, як вас дата давить щ 2915 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Модна зрозуміти.
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися бісити я щ вересня 2018 року…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).
Всі вам співчувають і розуміють, чому Вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
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