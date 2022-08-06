RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:38

  Кочевник написав:Як там нерухомість в Анталії?

https://tsn.ua/svit/obvalilisya-mosti-t ... 21114.html

А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?
В моєму районі навіть вчора сухий асфальт був - я вийшов протер авто від крапель дощу.

Але ваше запитання дуже класне: з квітня 2018 року я докладно розказую, в якому районі міста міста в 1,3 рази більшим за Київ (!) варто інвестувати.
Ось у віддалених спальних (такі ж є в Києві , і в Дніпрі) ніколи не писав, що варто. Ось там плавали авто та вчора ввечері не було електричної енергії та інтернету.
Але попереду - літо…
IMG-9241
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 лют, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9224
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:41

  akurt написав:
  Кочевник написав:Як там нерухомість в Анталії?

https://tsn.ua/svit/obvalilisya-mosti-t ... 21114.html

А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?

А після добрячого землетрусу? :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23697
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:51

А після добрячого обстрілу ракетами як змінилися в ціні ваші два занедбаних хрущика?
Я би на вашому місті такі питання не задавав би.
Ото ж…

Але такому розумнику відповім: після землетрусу . який був рік тому, і збитки від якого склали 100 мільярдів доларів (саме стільки вкрали всілякі Гринкевичі та споріднені з ними) ціни на нерухомість із зрозумілих внутрішньо міграційних причин ЗРОСЛИ.
Особливо зросли в Анталії, Анкарі та Стамбулі.
Сильно зросла ціна на оренду квартир до 1500$ за квартиру.
Вам орендарі платили з 2015 року по 200$ за кожного з двох убитих хрущиків - і довели вас до того стану, в якому ви перебуваєте останній час.

В районі Нового року 23/24 ціни на оренду та на квартири «присіли».
Але вже оклигали.
Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»: так і спитав: «Яка ситуація є?»
Так і відповіли: «Ціни на оренду зросли».
Ось таке, пане Франте.
Дякую за запитання: гадаю, дав змістовну відповідь.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9224
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:01

  akurt написав:Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»:

пан є "білим ріелтором"???
Його познанням про фсе-фсе - позаздрили би сам барон Мюнхаузен, ведмедик з тирсою в голові і песик Му-му :roll: )))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 лют, 2024 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23697
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:35

Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.

Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам у вашому віці???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробили чистими 10 000$. Уявляю, як вас дата давить щ 2915 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Модна зрозуміти.
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися бісити я щ вересня 2018 року…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).
Всі вам співчувають і розуміють, чому Вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9224
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 849850851852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2454, 2455, 2456
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24554 16466587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2024 19:23
adeges
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 993, 994, 995
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9948 6212662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 16:10
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375522
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11300)
14.02.2024 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.