Додано: Сер 14 лют, 2024 14:35

Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.



Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:

- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»

- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,

- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…

Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).



Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…