RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:38

  Кочевник написав:Як там нерухомість в Анталії?

https://tsn.ua/svit/obvalilisya-mosti-t ... 21114.html

А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?
В моєму районі навіть вчора сухий асфальт був - я вийшов протер авто від крапель дощу.

Але ваше запитання дуже класне: з квітня 2018 року я докладно розказую, в якому районі міста міста в 1,3 рази більшим за Київ (!) варто інвестувати.
Ось у віддалених спальних (такі ж є в Києві , і в Дніпрі) ніколи не писав, що варто. Ось там плавали авто та вчора ввечері не було електричної енергії та інтернету.
Але попереду - літо…
IMG-9241
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 лют, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:41

  akurt написав:
  Кочевник написав:Як там нерухомість в Анталії?

https://tsn.ua/svit/obvalilisya-mosti-t ... 21114.html

А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?

А після добрячого землетрусу? :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23696
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 13:51

А після добрячого обстрілу ракетами як змінилися в ціні ваші два занедбаних хрущика?
Я би на вашому місті такі питання не задавав би.
Ото ж…

Але такому розумнику відповім: після землетрусу . який був рік тому, і збитки від якого склали 100 мільярдів доларів (саме стільки вкрали всілякі Гринкевичі та споріднені з ними) ціни на нерухомість із зрозумілих внутрішньо міграційних причин ЗРОСЛИ.
Особливо зросли в Анталії, Анкарі та Стамбулі.
Сильно зросла ціна на оренду квартир до 1500$ за квартиру.
Вам орендарі платили з 2015 року по 200$ за кожного з двох убитих хрущиків - і довели вас до того стану, в якому ви перебуваєте останній час.

В районі Нового року 23/24 ціни на оренду та на квартири «присіли».
Але вже оклигали.
Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»: так і спитав: «Яка ситуація є?»
Так і відповіли: «Ціни на оренду зросли».
Ось таке, пане Франте.
Дякую за запитання: гадаю, дав змістовну відповідь.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:35

Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.

Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).

Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:53

  akurt написав:Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.

Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).

Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…

Откуда сведения о таком невероятном заработке риэлтерши-блондинки? Вроде 5% макс они могут поиметь, и то если клиент захочет покупать через них, а не сам выйдет на осторожных и пуганых хрустом купюр продаванов.
Да и аренда таких дорогих хрущей(явно в востребованном месте) думаю только в 15/16г.г. и в 22м была 200уе, в остальное время подороже.
ПыСы - есличто то устрицу на Ленина возле роддома такую сьели и пробуем остальные морепродукты по такой цене далее.
барабашов
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 16.06.15
Подякував: 269 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 14:56

  nikita370 написав:підкажіть стосовно польської нерухомості

1. крім олх у поляків є зручні агреговані сайти аля нашого луна?
2. багато ріелторів рекламують польські новобудови. Сенс з ними зв'язуватись, а не купляти напряму у забудовника як це роблять в Україні?

стосовно профайла того хто інвестує зараз в умовну Польшу ? ну наприклад умовний киянин продав 2-3 орендні однушки в ЖК варшавський, бо стрьомно і перспективи туманні і дивіться на інвестиції з точки зору збереження грошей.

Дофіга агрегаторів: www.otodom.pl, gethome.pl, m2bomber, ринок первотни, кортер - всі з картами.
На рахунок профайла - тут не підскажу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8596
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 1704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:11

  барабашов написав:Откуда сведения о таком невероятном заработке риэлтерши-блондинки? Вроде 5% макс они могут поиметь, и то если клиент захочет покупать через них, а не сам выйдет на осторожных и пуганых хрустом купюр продаванов.
Да и аренда таких дорогих хрущей(явно в востребованном месте) думаю только в 15/16г.г. и в 22м была 200уе, в остальное время подороже.
ПыСы - есличто то устрицу на Ленина возле роддома такую сьели и пробуем остальные морепродукты по такой цене далее.

Цей персонаж є відомим всім учасникам форуму вже давно.
Здавати ті два зруща почав з 2016 року по 4500 гривень - тоді 200$. І ви помиляєтеся що то гарне місце розташування тих хрущів. Хоча до метро пішки не більше 1/2 години,
Потім намагався піднімати, але комуналка там така, що люди поживуть та виїжджають. Він тоді починає тягти свої образи на цей форум.
Місяць тому знову виїхали - ви ж бачите в нього тоді активність від злоби піднімається: починає шукати на всіх гілках ворогів.
Пишаюся: я в нього головний ворог! Приємно!

P.S. Sir барабашов! Зацените красоту тгры: я его НИКОГДА не видел, никогда не буду видеть, никогда никак ни в каких вопросах не пересекался. Но он настойчиво ЕЖЕДНЕВНО!!!!! с сентября 2018 года проклинает меня на нескольких ветках этого форума. Ежедневно обвинения во всех смертных грехах, по несколько раз в день. У модераторов наверное уже устали руки удалять всю грязь, гной и дерьмо, которые он тягает в драном мешке сюда.
И я - главный враг всей его жизни.
Правда, рано закрыли то хорошее учреждение на Фучика?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:18

Ото пане Франте перестаньте позоритися.
Невпинно - з вересня 2018 року.
Хіба так можна колись поважній особі?
Збавте оберти.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9227
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:19

  nikita370 написав:2. багато ріелторів рекламують польські новобудови. Сенс з ними зв'язуватись, а не купляти напряму у забудовника як це роблять в Україні?

Якщо ріелтор продає новобудову, то, скоріш за все, це вже переуступка, і цього об'єкту забудовник у своїй пропозиції вже не має. Або якась мала будова, де немає сенсу тримати відділ продажів.

По новобудовам зручний сайт obido.pl. Тільки спамлять потім, але по функціоналу дуже зручний.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 26.02.18
Подякував: 662 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:33

  akurt написав:Правда, рано закрыли то хорошее учреждение на Фучика?

Звісно, любителів возвеличувати себе на рівному місці і послідовників барона Мюнхаузена - варто би там прикрити на пару років.
Щоб не спамили про те, чого не знають
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23696
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 850851852853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2454, 2455, 2456
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24554 16466691
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2024 19:23
adeges
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 993, 994, 995
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9948 6212687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 16:10
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375522
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4935)
14.02.2024 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.