Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість? Прикольно. Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали. То що? В моєму районі навіть вчора сухий асфальт був - я вийшов протер авто від крапель дощу.
Але ваше запитання дуже класне: з квітня 2018 року я докладно розказую, в якому районі міста міста в 1,3 рази більшим за Київ (!) варто інвестувати. Ось у віддалених спальних (такі ж є в Києві , і в Дніпрі) ніколи не писав, що варто. Ось там плавали авто та вчора ввечері не було електричної енергії та інтернету. Але попереду - літо…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 лют, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість? Прикольно. Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали. То що?
А після добрячого обстрілу ракетами як змінилися в ціні ваші два занедбаних хрущика? Я би на вашому місті такі питання не задавав би. Ото ж…
Але такому розумнику відповім: після землетрусу . який був рік тому, і збитки від якого склали 100 мільярдів доларів (саме стільки вкрали всілякі Гринкевичі та споріднені з ними) ціни на нерухомість із зрозумілих внутрішньо міграційних причин ЗРОСЛИ. Особливо зросли в Анталії, Анкарі та Стамбулі. Сильно зросла ціна на оренду квартир до 1500$ за квартиру. Вам орендарі платили з 2015 року по 200$ за кожного з двох убитих хрущиків - і довели вас до того стану, в якому ви перебуваєте останній час.
В районі Нового року 23/24 ціни на оренду та на квартири «присіли». Але вже оклигали. Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»: так і спитав: «Яка ситуація є?» Так і відповіли: «Ціни на оренду зросли». Ось таке, пане Франте. Дякую за запитання: гадаю, дав змістовну відповідь.
Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво: - в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…» - але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$, - все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ… Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).
Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…
akurt написав:Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво: - в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…» - але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$, - все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ… Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).
Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…
Откуда сведения о таком невероятном заработке риэлтерши-блондинки? Вроде 5% макс они могут поиметь, и то если клиент захочет покупать через них, а не сам выйдет на осторожных и пуганых хрустом купюр продаванов. Да и аренда таких дорогих хрущей(явно в востребованном месте) думаю только в 15/16г.г. и в 22м была 200уе, в остальное время подороже. ПыСы - есличто то устрицу на Ленина возле роддома такую сьели и пробуем остальные морепродукты по такой цене далее.
nikita370 написав:підкажіть стосовно польської нерухомості
1. крім олх у поляків є зручні агреговані сайти аля нашого луна? 2. багато ріелторів рекламують польські новобудови. Сенс з ними зв'язуватись, а не купляти напряму у забудовника як це роблять в Україні?
стосовно профайла того хто інвестує зараз в умовну Польшу ? ну наприклад умовний киянин продав 2-3 орендні однушки в ЖК варшавський, бо стрьомно і перспективи туманні і дивіться на інвестиції з точки зору збереження грошей.
Дофіга агрегаторів: www.otodom.pl, gethome.pl, m2bomber, ринок первотни, кортер - всі з картами. На рахунок профайла - тут не підскажу.
барабашов написав:Откуда сведения о таком невероятном заработке риэлтерши-блондинки? Вроде 5% макс они могут поиметь, и то если клиент захочет покупать через них, а не сам выйдет на осторожных и пуганых хрустом купюр продаванов. Да и аренда таких дорогих хрущей(явно в востребованном месте) думаю только в 15/16г.г. и в 22м была 200уе, в остальное время подороже. ПыСы - есличто то устрицу на Ленина возле роддома такую сьели и пробуем остальные морепродукты по такой цене далее.
Цей персонаж є відомим всім учасникам форуму вже давно. Здавати ті два зруща почав з 2016 року по 4500 гривень - тоді 200$. І ви помиляєтеся що то гарне місце розташування тих хрущів. Хоча до метро пішки не більше 1/2 години, Потім намагався піднімати, але комуналка там така, що люди поживуть та виїжджають. Він тоді починає тягти свої образи на цей форум. Місяць тому знову виїхали - ви ж бачите в нього тоді активність від злоби піднімається: починає шукати на всіх гілках ворогів. Пишаюся: я в нього головний ворог! Приємно!
P.S. Sir барабашов! Зацените красоту тгры: я его НИКОГДА не видел, никогда не буду видеть, никогда никак ни в каких вопросах не пересекался. Но он настойчиво ЕЖЕДНЕВНО!!!!! с сентября 2018 года проклинает меня на нескольких ветках этого форума. Ежедневно обвинения во всех смертных грехах, по несколько раз в день. У модераторов наверное уже устали руки удалять всю грязь, гной и дерьмо, которые он тягает в драном мешке сюда. И я - главный враг всей его жизни. Правда, рано закрыли то хорошее учреждение на Фучика?