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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лют, 2024 15:36
gonchik74 написав:
Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.
Я рахував, що оренда квартири на 1 рік коштує як вартість 2 кв. метрів.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 15:49
Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.
Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…
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