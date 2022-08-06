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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:36

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:Такая вот статья о польском рынке аренды
https://dziennikpolski24.pl/krakow-rosn ... 9-18307079
Если коротко, то беженцы уехали, арендаторы купили себе квартиры под 2% кредит, на рынок вышло много "инвестиционки", ставки замерли.

Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.

Я рахував, що оренда квартири на 1 рік коштує як вартість 2 кв. метрів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:49

Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.

Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:53

  akurt написав:Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.

Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…

Почекайте, а не навпаки?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:58

  akurt написав:обто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…

Пан любить рахувати чужі гроші?
Frant
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