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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:36

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:Такая вот статья о польском рынке аренды
https://dziennikpolski24.pl/krakow-rosn ... 9-18307079
Если коротко, то беженцы уехали, арендаторы купили себе квартиры под 2% кредит, на рынок вышло много "инвестиционки", ставки замерли.

Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.

Я рахував, що оренда квартири на 1 рік коштує як вартість 2 кв. метрів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 15:49

Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.

Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:53

  akurt написав:Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.

Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…

Почекайте, а не навпаки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:49

Ну я теж подумав, що якось занадто.
Може там з пантелику збиває різниця в сумі інвестицій?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 09:59

  Frant написав:
  akurt написав:
  Кочевник написав:Як там нерухомість в Анталії?

https://tsn.ua/svit/obvalilisya-mosti-t ... 21114.html

А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?

А після добрячого землетрусу? :oops:

А що того землетрусу? Ну кілька сотен будинків попадало, у пана акурта тільки люстра качнулася)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:01

  akurt написав:А після добрячого обстрілу ракетами як змінилися в ціні ваші два занедбаних хрущика?
Я би на вашому місті такі питання не задавав би.
Ото ж…

Але такому розумнику відповім: після землетрусу . який був рік тому, і збитки від якого склали 100 мільярдів доларів (саме стільки вкрали всілякі Гринкевичі та споріднені з ними) ціни на нерухомість із зрозумілих внутрішньо міграційних причин ЗРОСЛИ.
Особливо зросли в Анталії, Анкарі та Стамбулі.
Сильно зросла ціна на оренду квартир до 1500$ за квартиру.
Вам орендарі платили з 2015 року по 200$ за кожного з двох убитих хрущиків - і довели вас до того стану, в якому ви перебуваєте останній час.

В районі Нового року 23/24 ціни на оренду та на квартири «присіли».
Але вже оклигали.
Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»: так і спитав: «Яка ситуація є?»
Так і відповіли: «Ціни на оренду зросли».
Ось таке, пане Франте.
Дякую за запитання: гадаю, дав змістовну відповідь.

Ти порівнюєш природне явище з обстрілом ракетами? Сподіваюсь і тебе гандона свій ісламіст обмотаний вибухівкою знайде)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:01

  akurt написав:Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.

Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).

Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…

Помилка лише одна - що тебе мати твоя висрала, дебіл)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:03

  барабашов написав:
  akurt написав:Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.

Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).

Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…

Откуда сведения о таком невероятном заработке риэлтерши-блондинки? Вроде 5% макс они могут поиметь, и то если клиент захочет покупать через них, а не сам выйдет на осторожных и пуганых хрустом купюр продаванов.
Да и аренда таких дорогих хрущей(явно в востребованном месте) думаю только в 15/16г.г. и в 22м была 200уе, в остальное время подороже.
ПыСы - есличто то устрицу на Ленина возле роддома такую сьели и пробуем остальные морепродукты по такой цене далее.

Турецький ріелтор хуєсос розказує про свої вологі фантазії вже пʼять років)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 10:23

  cherchiltank написав:А що того землетрусу? Ну кілька сотен будинків попадало, у пана акурта тільки люстра качнулася)


  cherchiltank написав:Ти порівнюєш природне явище з обстрілом ракетами? Сподіваюсь і тебе гандона свій ісламіст обмотаний вибухівкою знайде)


  cherchiltank написав:Помилка лише одна - що тебе мати твоя висрала, дебіл)


  cherchiltank написав:Турецький ріелтор хуєсос розказує про свої вологі фантазії вже пʼять років)


Панове модератори!
Навіщо випускати із клітини оцього красеня?

P.S. Пане change_pm - я точно знаю, що Ви, якого заблокували навічно, читаєте Український фінансовий форум. Я прошу вибачення перед Вами замість всіх учасників цього форуму.
Оце тут такий контингент зараз.
akurt
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