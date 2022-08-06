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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лют, 2024 15:36
gonchik74 написав:
Окупність квартири, в якій я сьогодні проживаю - 400 оренд при сьогоднішній її ціні і 200+ по ціні входу. Хто купляє зараз під здачу? Не розумію.
Я рахував, що оренда квартири на 1 рік коштує як вартість 2 кв. метрів.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 15:49
Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.
Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…
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2
Додано: Сер 14 лют, 2024 16:53
akurt написав:
Хм… цікаве співвідношення…
Вчора говорив з нашими в Силіконовій долині - орендують квартиру 1-bedroom в самому центрі - біля знаменитого «Будинка Вінчестерів», то навели такі цифри:
- квартира площею 70 кв. м.
- новобудова - все нове - ще не всі квартири заселені;
- ціна оренди: 3000$ за місяць.
- ринкова ціна такої квартири 700 000$.
Якщо не точно порахувати всі витрати, то прибутковість для орендодавця:
700 000$ - 100%
12*3000 - х%
Тоді х=12*3000*100/700000=5,14% річних.
Ціна 1 кв.м 700000/70=10 000$.
Тоді витрати на оренду за рік відповідають ринковій ціні 3,6 кв. м такого житла.
Тобто получається, що в Польщі відносні прибутки орендодавців в перерахунку на 1 кв. м здачі в оренду в 1,8 рази більші
, ніж в Каліфорнії?
Прикольно…
Почекайте, а не навпаки?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:49
Ну я теж подумав, що якось занадто.
Може там з пантелику збиває різниця в сумі інвестицій?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 09:59
Frant написав: akurt написав:
А що від кожного дощу у вашому місті якось змінюються ціни на нерухомість?
Прикольно.
Дійсно була сильна злива вчора в деяких районах міста - в основному в спальних віддалених - автівки плавали.
То що?
А після добрячого землетрусу?
А що того землетрусу? Ну кілька сотен будинків попадало, у пана акурта тільки люстра качнулася)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:01
akurt написав:
А після добрячого обстрілу ракетами як змінилися в ціні ваші два занедбаних хрущика?
Я би на вашому місті такі питання не задавав би.
Ото ж…
Але такому розумнику відповім: після землетрусу . який був рік тому, і збитки від якого склали 100 мільярдів доларів (саме стільки вкрали всілякі Гринкевичі та споріднені з ними) ціни на нерухомість із зрозумілих внутрішньо міграційних причин ЗРОСЛИ.
Особливо зросли в Анталії, Анкарі та Стамбулі.
Сильно зросла ціна на оренду квартир до 1500$ за квартиру.
Вам орендарі платили з 2015 року по 200$ за кожного з двох убитих хрущиків - і довели вас до того стану, в якому ви перебуваєте останній час.
В районі Нового року 23/24 ціни на оренду та на квартири «присіли».
Але вже оклигали.
Тільки вчора говорив з нашими «чорними рієлторами»: так і спитав: «Яка ситуація є?»
Так і відповіли: «Ціни на оренду зросли».
Ось таке, пане Франте.
Дякую за запитання: гадаю, дав змістовну відповідь.
Ти порівнюєш природне явище з обстрілом ракетами? Сподіваюсь і тебе гандона свій ісламіст обмотаний вибухівкою знайде)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:01
akurt написав:
Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).
Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…
Помилка лише одна - що тебе мати твоя висрала, дебіл)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:03
барабашов написав: akurt написав:
Вам треба заспокоїтися, не можна виправити ті карколомні помилки, які вже зроблено вами в 2015 та в 2018 роках: тоді не будуть видитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори.
Звісно, вашу тугу та важкий психічний стан можна зрозуміти: вже хто/хто, а київські рієлтори кинули суттєво:
- в 2015 році білявка/рієлторша Таня (де ж був розум вірити білявкам???) всучила два Богом забутих хрущика по 45000$, на чому заробила тая Таня чистими 10 000$. Уявляю, як вас жаба - зелена з пухирями - та жовтими гидомирними смужками на животі - давить з 2015 року за зароблені Тетяною 10 кіло баксів. Можна зрозуміти. У будь-кого вашого ґатунку дах поїде: і вночі прокидатися із криком: «Десять кіло баксів! Десять! Таня-Таня…навіщо ж так…»
- але ж і ви винуваті - хоч трохи, але треба було думати сірою рідиною в голові: не можна було купувати хрущі з торцевими стінами. Такі хрущі холодні та потребують утеплення зовнішніх стін - на що вам і прийшлося викинути в цінах 2015 року ще 15 000$. Разом - в повний непотріб - 105 000$,
- все б і нічого б - але все це заради виручки в 200$ на місяць? Того і почалися біситися вересня 2018 року… заливаючи Фінансовий форум України своїми сльозами та образами на весь світ…
Ну що ж, класика: «За дурною головою і ногам нема покою» (українське прислівʼя).
Всі вам співчувають і розуміють, чому вам будуть і далі снитися чорні рієлтори, білі рієлтори, полосаті рієлтори, зелені рієлтори, сірі рієлтори, помаранчеві рієлтори…
Откуда сведения о таком невероятном заработке риэлтерши-блондинки? Вроде 5% макс они могут поиметь, и то если клиент захочет покупать через них, а не сам выйдет на осторожных и пуганых хрустом купюр продаванов.
Да и аренда таких дорогих хрущей(явно в востребованном месте) думаю только в 15/16г.г. и в 22м была 200уе, в остальное время подороже.
ПыСы - есличто то устрицу на Ленина возле роддома такую сьели и пробуем остальные морепродукты по такой цене далее.
Турецький ріелтор хуєсос розказує про свої вологі фантазії вже пʼять років)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 10:23
cherchiltank написав:
А що того землетрусу? Ну кілька сотен будинків попадало, у пана акурта тільки люстра качнулася)
cherchiltank написав:
Ти порівнюєш природне явище з обстрілом ракетами? Сподіваюсь і тебе гандона свій ісламіст обмотаний вибухівкою знайде
)
cherchiltank написав:
Помилка лише одна - що тебе мати твоя висрала, дебіл
)
cherchiltank написав:
Турецький ріелтор хуєсос
розказує про свої вологі фантазії
вже пʼять років)
Панове модератори!
Навіщо випускати із клітини оцього красеня?P.S.
Пане change_pm
- я точно знаю, що Ви, якого заблокували навічно,
читаєте Український фінансовий форум.
Я прошу вибачення перед Вами замість всіх учасників цього форуму.
Оце тут такий контингент зараз.
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