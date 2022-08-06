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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лют, 2024 18:49
Ну я теж подумав, що якось занадто.
Може там з пантелику збиває різниця в сумі інвестицій?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 23:30
В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых.
“Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).
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