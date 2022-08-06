Ну я теж подумав, що якось занадто.
Може там з пантелику збиває різниця в сумі інвестицій?
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:49
Ну я теж подумав, що якось занадто.
Може там з пантелику збиває різниця в сумі інвестицій?
Додано: Чет 15 лют, 2024 23:30
Додано: Чет 15 лют, 2024 23:56
Так це ж місцевий Мюнхгаузен, один з трьох-чотирьох. Тільки цей ще й має власну тему, щоб свої оповідання виписувати - мабуть, на друк книжечки коштів не вистачає... Але, як бачимо, трішки перевтомився від набору своїх небилиць та почав у математиці плутатись. Нічого. Перепочине, і наступного дня зі свіжими даними вийде і новими казочками вас нагодує.
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