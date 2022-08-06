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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:49

Ну я теж подумав, що якось занадто.
Може там з пантелику збиває різниця в сумі інвестицій?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:30

В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых.
“Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 23:56

  BIGor написав:
  akurt написав:Прикольно…

Почекайте, а не навпаки?

Так це ж місцевий Мюнхгаузен, один з трьох-чотирьох. Тільки цей ще й має власну тему, щоб свої оповідання виписувати - мабуть, на друк книжечки коштів не вистачає... Але, як бачимо, трішки перевтомився від набору своїх небилиць та почав у математиці плутатись. Нічого. Перепочине, і наступного дня зі свіжими даними вийде і новими казочками вас нагодує.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 02:18

  Gastarbaiter написав:
В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых.
“Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).

Уже писал, что неоднократно жил по неделе в Стамбуле в одноместном номере площадью от силы метров 12, без кухни естественно, но с полноценным сральником в самопальной душевой кабине в метр кв. с гаком и без мрамора разве что на потолке.
Кровать была такого размера, что моей туше на ней было комфортно, а два гномика типа Пу и Медве прекрасно на ней бы выспались вдвоём
Дискомфорта при приоткрытом чуть-чуть окне(для дрступа свежего морского воздуха) не испытывал даже в жару.
барабашов
 
Повідомлень: 3892
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 07:37

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:
В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых.
“Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).

Уже писал, что неоднократно жил по неделе в Стамбуле в одноместном номере площадью от силы метров 12, без кухни естественно, но с полноценным сральником в самопальной душевой кабине в метр кв. с гаком и без мрамора разве что на потолке.
Кровать была такого размера, что моей туше на ней было комфортно, а два гномика типа Пу и Медве прекрасно на ней бы выспались вдвоём
Дискомфорта при приоткрытом чуть-чуть окне(для дрступа свежего морского воздуха) не испытывал даже в жару.

Пару раз остановливались в этом отеле по дороге с Албании. Номер настолько маленький, что перекусить на кровати приходилось раскладывать.
https://www.easyhotel.com/hotels/bulgaria/sofia/sofia
Bolt
 
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  #<1 ... 850851852853
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