Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых. “Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).
В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых. “Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).
Уже писал, что неоднократно жил по неделе в Стамбуле в одноместном номере площадью от силы метров 12, без кухни естественно, но с полноценным сральником в самопальной душевой кабине в метр кв. с гаком и без мрамора разве что на потолке. Кровать была такого размера, что моей туше на ней было комфортно, а два гномика типа Пу и Медве прекрасно на ней бы выспались вдвоём Дискомфорта при приоткрытом чуть-чуть окне(для дрступа свежего морского воздуха) не испытывал даже в жару.
В Варшаве выставили на продажу абсурдную “микрокавалерку”. Ее площадь – всего девять квадратных метров. Входа нет. Если в квартире разложить диван, то дверь в туалет открыть не получится. В объявлении названа цена: 210 тысяч злотых. “Микрокавалерка” вмещает в себя “все, что нужно”: раскладную кровать, шкаф, мини-кухню, рабочее место, перечислено в объявлении. Входа как таквого нет – в объявлении указано, что попасть в “квартиру” можно “непосредственно с закрытого двора” (террасы).
Уже писал, что неоднократно жил по неделе в Стамбуле в одноместном номере площадью от силы метров 12, без кухни естественно, но с полноценным сральником в самопальной душевой кабине в метр кв. с гаком и без мрамора разве что на потолке. Кровать была такого размера, что моей туше на ней было комфортно, а два гномика типа Пу и Медве прекрасно на ней бы выспались вдвоём Дискомфорта при приоткрытом чуть-чуть окне(для дрступа свежего морского воздуха) не испытывал даже в жару.
Так це ж місцевий Мюнхгаузен, один з трьох-чотирьох. Тільки цей ще й має власну тему, щоб свої оповідання виписувати - мабуть, на друк книжечки коштів не вистачає... Але, як бачимо, трішки перевтомився від набору своїх небилиць та почав у математиці плутатись. Нічого. Перепочине, і наступного дня зі свіжими даними вийде і новими казочками вас нагодує. Таки правда коле очі)