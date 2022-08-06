Додано: Суб 17 лют, 2024 13:01

Нерухомість в Туреччині.

Січень 2024.

Проміжні підсумки інвестицій.

(або "В інвестиціях треба думати головОМ, а не ногОМ)



Розділ другий. Що НЕ говорить статистика.



Мені дуже приємно, що вже 34 наївних до безтями і відповідно НИЗЬКОкваліфікованих в справі інвестицій учасників форуму наділили мене посадами "Генеральний директор Всесвітнього ріелторського бюро", "Власник 197 рієлторських контор світу" та "Самий жадібний рієлтор всіє часів та народів, який вдень обманює білих та пухнастих учасників форуму, а вночі - дітей та сиріт".

Чого не придумують невдахи в інвестуванні від незграбності та невміння думати головОМ, а не ногОМ....



Насправді для мого хобі (маю час та натхнення) я використовую інформацію, яку отримую у вільний час від рієлторів країни перебування, наших українських рієлторів, які працюють у країні мого перебування, та офіційних джерел.

Сьогодні тези цікавих думок справжнього українця який теоретично НЕ був ріелтором - просто тихенько зайняв нішу напівлегального бізнесу з торгівлі квартирами в курорті "Аланія" ( близько 140 км на схід від Анталії).

Бізнесу можна і позаздрити:

- кував гроші перепродажем квартир;

- кував гроші здачею квартир в оренду. Тут цікаво, що зібрав пул (!!!) орендодавців і пропонували в оренду одну з вільних на даний час квартир із десятка, які було "вкинуто" в цей пул квартир під оренду.



Наші люди! Наші люди в Аланії! Українці!

Так ось тези про ситуацію на ринку нерухомості та про ціни.



ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ СИТУАЦІЮ

(наведено реально цитати. Думка мого співрозмовника не обов"язково співпадає з моєю. Приведу як є.)

- Зараз у країні склалася досить дивна ситуація, яку припідносять в чорних кольорах, але роблять це переважно з русявого боку – не вкладайте в туреччину, бо там йойойой. Але якраз цей невеличкий проміжок часу є можливістю інвестувати – бо ціни на нерухомість впали на переважно хибних панічних настроях.

- Турецькі агрономи вже зрозуміли, що тут можна культивувати своє свіже ківі, авокадо, папаю, ананаси, помело, грейпфрути, манго! І вони такого смаку, якого немає в того, що ми куштували привозним і застояним під час транспортування. А ціни так, подорожчали втричі за два роки. Але у національній валюті! Якщо рахувати в доларах то полуниця круглий рік за 1-2 бакси – це казково, авокадо 2 шт за 1 долар, 3 кг помідор за долар і так далі. Веетаріанцям тут рай.

( Моя примітка: трохи перебільшено: помідори зараз мабуть по 1 долару кг. полуниця вже є в продажу але ціна здається 4 долари за кіло (я ще не купував). Ціна неа м"со яловичини та баранини - європейська: орієнтовно 10-15 євро за 1 кг).

- Ціни на нерухомість та хороша інфраструктура. Цінники в Аланії під час війни з рашкою зросли до небес – нічого менше 100 тисяч доларів адекватного не можна було найти. Це було трішки завищено. Але зовсім трішки. Адже інші плюси,про які говоритиму нижче навіть тоді приваблювали панікерів, які купували трикімнатні квартири по 150-200 тисяч. Зараз ті самі панікери продають їх по 80-90 і знову роблять помилку, бо рішення треба приймати виважено. Зараз ціни впали до точки як 3-4 роки тому (і причин декілька, поясню чому (Примітка моя: цей блок я не публікую)) і підростуть цього літа, а якщо закінчиться війна – злетять знову, як біткоїн на халвінгу!



(кінець цитат)



ПРО ЦІНИ СТАНОМ НА СЕРЕДИНУ ЛЮТОГО 2024

- квартира 1+1 - десь 1 км від моря - 42 000...45 000 доларів. При умові, що в будинку немає "великої" інфраструктури - наприклад, плавального басейну.

- квартира 1+1 - "самий класний варіант" - поверх 3 - ціна 53 000 доларів. Вид на море. Є все, крім зимового басейну.

- нові квартири в нових будинках пропонуються в мікрорайоіні "Махмутлар" - орієнтовно 1500 м від моря - ціна від 55 000 доларів.

- ексклюзивна - на його розсуд (а я йому вірю) - пропозиція - квартира 1+1 - "повний фарш" - там тільки меблів, "крутої" брендової побутової техніки та комплектації на 15 000 доларів - 67 000 доларів. Продавець виїжджає жити в іншу країну. За словами мого респондента - найбільш "солодка пропозиція". 400 м до моря. Тут що цікаво - інвестиція на піку синусоїди цін в 100 000 доларів. Людині пропонували ще 1/2 року тому 95 000 доларів - вибачаюсь, але мій респондент сказав так (цитата): "Він - дурепа - не віддав..."

І так буває... Самі знаєте...



Вдалих інвестицій!



P.S. Я НІКОГО НІКУДИ НІЯК НЕ умовляю інвестувати. МЕНІ РЕАЛЬНО БАЙДУЖЕ, КУДИ ТА ЯК ПАНОВЕ ІНВЕСТУЮТЬ ЗАРОБЛЕНІ ГРОШІ. Я НІКОЛИ НЕ ЗАЗДРИВ ТИМ, ХТО КУДИСЬ ТА ЯКОСЬ ВДАЛО ВКЛАВ ГРОШІ. Я ЗАВЖДИ РОЗУМІВ, ЩО ПЕВНА ЧАСТИНА ЛЮДСТВА ВМІЄ САМОСТІЙНО ДУМАТИ ГОЛОВОМ, А НЕ НОГОМ. НЕ ВСЯ. І НЕ ВСІ, АЛЕ ПЕВНА ЧАСТИНА - ТАК.