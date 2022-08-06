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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:33

Ну, росіянці люди багаті - де правду подіти.
Туреччина з ними реально ретельно бореться: реально росіянам не дають ВНП в Туреччині ні за яких умов.
Але якщо купили нерухомість на суму не менше 200 000$ - дають.
На цьому тижні новинка: почали вичищати росіян з числа клієнтів банків: ведуть переоблік і якщо у клієнта з росії немає картки ВНП - рахунки закривають.
Тут подвійний удар: я точно знаю, що з осені 2022 за відкриття рахунків в банках Туреччини росіяни платили по 500$ посередникам або керівникам відділень.
Ну заплатили - і ага… як в пісні…

В цьому смислі «погано» себе поводить австрійський Райффайзенбанк: незважаючи на санкції ЄС, він працює на росії та саме через нього росіяни мали можливість здійснювати перекази грошей в банки Туреччини.
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам) за співпрацю з росіянами позбавлений можливості здійснювати SWİFT-перекази.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:46

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Радують інвестори
Особливо Афганістан і інші мавпостани - думаю треба інвестувати - такий склад інвесторів надихає)

Росіяни і іранці купують в десятки більше квартир ніж українці :shock: . Одні послідовники Гітлера, другі просто хочуть знищити всіх немусульман. "Хороші" сусіди.
з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ?
flysoulfly
 
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