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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:33

Ну, росіянці люди багаті - де правду подіти.
Туреччина з ними реально ретельно бореться: реально росіянам не дають ВНП в Туреччині ні за яких умов.
Але якщо купили нерухомість на суму не менше 200 000$ - дають.
На цьому тижні новинка: почали вичищати росіян з числа клієнтів банків: ведуть переоблік і якщо у клієнта з росії немає картки ВНП - рахунки закривають.
Тут подвійний удар: я точно знаю, що з осені 2022 за відкриття рахунків в банках Туреччини росіяни платили по 500$ посередникам або керівникам відділень.
Ну заплатили - і ага… як в пісні…

В цьому смислі «погано» себе поводить австрійський Райффайзенбанк: незважаючи на санкції ЄС, він працює на росії та саме через нього росіяни мали можливість здійснювати перекази грошей в банки Туреччини.
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам) за співпрацю з росіянами позбавлений можливості здійснювати SWİFT-перекази.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:46

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Радують інвестори
Особливо Афганістан і інші мавпостани - думаю треба інвестувати - такий склад інвесторів надихає)

Росіяни і іранці купують в десятки більше квартир ніж українці :shock: . Одні послідовники Гітлера, другі просто хочуть знищити всіх немусульман. "Хороші" сусіди.
з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релігійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:53

  akurt написав:Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам)
а пізніше виявиться, що такі банки реально належать не "Еміратам" а "Ермітажам"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 01:08

  flysoulfly написав:
  akurt написав:Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам)
а пізніше виявиться, що такі банки реально належать не "Еміратам" а "Ермітажам"


На скільки я розумію, не є секретом в світі хто кому реально належить.
Цей банк - Denizbank - в 2017 році належав Росії та був дочкою «Сбербанк». За переліком послуг - реально непоганий та зручний був. Це був перший банк, в якому я відкрив рахунки.
Потім його вирішили купити Емірати і там десь два роки йшов процес купівлі - в Еміратах така купівля є можливою тільки за згодою правителя ОАЕ.
Купили. Був процес передачі цілий рік мабуть.
Дуже приємний був в обслуговуванні та послугах.
Було зручно тим, що в них банкомати та служба підтримки Call centre працювали і англійською, і російською. В кожному відділенні - мінімум один співробітник знав англійську.
В 2022-2023 «засвітився» тим, що відкривав рахунки клієнтам-росіянам. Ну і попав…
Я в листопаді намагався на смартфоні робити SWIFT-переказ - йшла відмова. Нічого не розумів. Підійшов у відділення - менеджер пошепки сказав, що вони «попали»…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 01:15

  flysoulfly написав:[]з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релігійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ?

Радив би не перебільшувати вплив мусульман, сунітів - не сунітів і так далі на ваше особисте життя та на життя України.
Краще дивитися на найближчих сусідів: братів-росіян, братів-білорусів, братів-словаків та братів-угорців.
А то так скоро будуть турбувати марсиане та мешканці Венери.
А брати поруч відійдуть на другий план. Правда, вже дивляться з Авдіівки далі, в смислі вглиб.
Ніякі мусульмани, суніти та не суніти вам ніяк не загрожували, не загрожують та не збираються загрожувати.
Є українська приказка: «Найстрашнішим є хатній крадій». Хатній.
Народна мудрість…

P.S. Вперше чую про «багатих курдів».
Якщо такі і є, то давно мешкають в Швеції та в Норвегії. Там проживають лідери країни курдів, яку планували створити Велика Британія та інші країни близько 100 років тому, але не створили.
За останні 5 років курдів - точніше представників того народу - бачив один раз: фолкльорний ансамбль грав в центрі міста та щось співав незвичною мовою.
Українцям вчитися: держави не існує, але мова тієї держави та того народу існує.
akurt
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  #<1 ... 851852853854
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