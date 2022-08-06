Ну, росіянці люди багаті - де правду подіти.
Туреччина з ними реально ретельно бореться: реально росіянам не дають ВНП в Туреччині ні за яких умов.
Але якщо купили нерухомість на суму не менше 200 000$ - дають.
На цьому тижні новинка: почали вичищати росіян з числа клієнтів банків: ведуть переоблік і якщо у клієнта з росії немає картки ВНП - рахунки закривають.
Тут подвійний удар: я точно знаю, що з осені 2022 за відкриття рахунків в банках Туреччини росіяни платили по 500$ посередникам або керівникам відділень.
Ну заплатили - і ага… як в пісні…
В цьому смислі «погано» себе поводить австрійський Райффайзенбанк: незважаючи на санкції ЄС, він працює на росії та саме через нього росіяни мали можливість здійснювати перекази грошей в банки Туреччини.
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам) за співпрацю з росіянами позбавлений можливості здійснювати SWİFT-перекази.