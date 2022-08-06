Додано: Нед 18 лют, 2024 01:15

flysoulfly написав: []з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релігійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ? []з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релігійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ?

Радив би не перебільшувати вплив мусульман, сунітів - не сунітів і так далі на ваше особисте життя та на життя України.Краще дивитися на найближчих сусідів: братів-росіян, братів-білорусів, братів-словаків та братів-угорців.А то так скоро будуть турбувати марсиане та мешканці Венери.А брати поруч відійдуть на другий план. Правда, вже дивляться з Авдіівки далі, в смислі вглиб.Ніякі мусульмани, суніти та не суніти вам ніяк не загрожували, не загрожують та не збираються загрожувати.Є українська приказка: «Найстрашнішим є хатній крадій». Хатній.Народна мудрість…P.S. Вперше чую про «багатих курдів».Якщо такі і є, то давно мешкають в Швеції та в Норвегії. Там проживають лідери країни курдів, яку планували створити Велика Британія та інші країни близько 100 років тому, але не створили.За останні 5 років курдів - точніше представників того народу - бачив один раз: фолкльорний ансамбль грав в центрі міста та щось співав незвичною мовою.Українцям вчитися: держави не існує, але мова тієї держави та того народу існує.