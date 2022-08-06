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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:50

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Не плач, краще пиши про йогурти - було цікавіше)

Ото збирай з друзяками під час візиту із свого села в Київ порожні пляшки із сміттєвих баків з під того харчового продукту - та спитай у школярів, що воно таке - "йогурт" - нехай дядькові амбітному хоч діти розкажуть...
Ну не заробив 45 гривень на пляшку в 860 мл - ну, буває...
Тут не один позорився...

Ще раз - тобі так не жити ніколи - погано стараєшся, ти ж ще не старий - зможеш ще 20 років попрацювати щоб заробити те що я заробив 20 років тому)
Не всі розумні - прийми це)
cherchiltank
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