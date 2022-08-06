|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:50
akurt написав: cherchiltank написав:
Не плач, краще пиши про йогурти - було цікавіше)
Ото збирай з друзяками під час візиту із свого села в Київ порожні пляшки із сміттєвих баків з під того харчового продукту - та спитай у школярів, що воно таке - "йогурт
" - нехай дядькові амбітному хоч діти розкажуть...
Ну не заробив 45 гривень на пляшку в 860 мл - ну, буває...Тут не один позорився...
Ще раз - тобі так не жити ніколи - погано стараєшся, ти ж ще не старий - зможеш ще 20 років попрацювати щоб заробити те що я заробив 20 років тому)
Не всі розумні - прийми це)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1159
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24561
|16472384
|
Сер 21 лют, 2024 14:33
UA
|
|9948
|6214363
|
Чет 01 лют, 2024 16:10
Успіх
|
|6
|375661
|
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt